Streetfood auf nordhessisch: Kartoffelfest lockt zahlreiche Besucher in Kreis Kassel

Von: Tanja Temme

Für die einen ist es ein Streetfood Festival, für die anderen ein traditioneller Treffpunkt: Am Sonntag fand das 21. Kartoffelfest in Lamerden (Kreis Kassel) statt.

Lamerden – Wie immer waren viele Gäste der besonderen Kartoffelspeisen wegen nach Lamerden im Kreis Kassel gekommen, bei denen vor allem die Gerichte der „Alt-Lamerder Kartoffelküche“ großen Anklang fand: Ob Pellkartoffeln mit Weckewerk, Schmandhering oder Bratkartoffeln mit Rote Bete – nordhessische Speisen waren auch diesmal gefragt.

„Natürlich kommen auch die Kartoffelpuffer immer wieder gut an, für die wir drei Zentner Kartoffeln verarbeitet haben“, sagte Karin Ulbricht, Chefin des Vereins für Heimatgeschichte und Kultur, der das Fest jährlich ausrichtet. Fast genauso viel Kartoffeln hätten sie für ihre anderen kulinarischen Angebote gebraucht. Dazu zählten unter anderem Spiralkartoffeln und Suppe.

Kreis Kassel: Kartoffelfest in Lamerden – Umsatzschwächer als in Vorjahren

Nachdem sich die Gäste gestärkt hatten, stand ein Bummel über die Marktmeile an. 20 Stände mit Haushaltswaren, Dekoartikeln, Tee und Schmuck waren am Haus Reining aufgebaut. „Das Geld sitzt bei den Leuten inzwischen sehr fest, der Umsatz war in den Vorjahren besser“, sagte eine der Standbetreiberinnen.

Sorgten für Nachschub: Rosi Präscher (vorn) sowie von links Ilse Mrozik, Margot Discher und Inge Präscher waren am Haus Reining stundenlang mit dem Braten von Kartoffelpuffern beschäftigt. © Temme, Tanja

Dass es der Nässe wegen wahrscheinlich eine schlechte Kartoffelernte geben wird, vermutet Landwirt Markus Schmidt. Er hat normalerweise eine üppige Auswahl an Kartoffelsorten im Angebot. Am Wochenende waren es nur wenige. „Viele haben Krautfäule. Deshalb habe ich sie im Boden gelassen, damit sie verrotten.“

Kreis Kassel: Für das Kartoffelfest in Lamerden waren 70 Helfer im Einsatz

Fehlen durfte bei dem Fest um die „tolle Knolle“ nicht die Musik. Erstmals hatte Karin Ulbricht die Kapelle „Böhmisch Gelaunt“ aus Muddenhagen eingeladen, die mit volkstümlichen Klängen beim Publikum punktete. Auch flotte Tanzschritte aus dem wilden Westen wurde geboten: Die Linedance-Gruppe aus Trendelburg zeigte, wie man in Reih und Glied tanzt.

„Hier kann man den ganzen Tag verbringen“, sagte Rosemarie Schenk, die sie schon seit Jahren gerne besucht. Besonders das Weckewerk sei in Lamerden immer ausgezeichnet. Auch das Kuchenbüfett mit seiner großen Auswahl suche seinesgleichen, ergänzte Rosemarie Schenk.

Die B-Country-Linder aus Trendelburg zauberten mit ihrer Tanzdarbietung Stimmung unters Publikum. Die Formation tritt schon seit Jahren beim Kartoffelfest auf. © Tanja Temme

Damit alles rund lief, hatte Karin Ulbricht schon drei Tage vor dem Fest mit ihrem Team mit den letzten Vorbereitungen begonnen. „Unter den 70 Helfern haben wir auch Jüngere, darüber freuen wir uns sehr“, sagte die Vorsitzende. Wie viele Gäste am Ende das Kartoffelfest besuchten, kann die Vorsitzende nur vage schätzen: „Knapp 2000 waren es sicher – und das freut uns sehr.“ (Tanja Temme)

