Liebenauer Tierärztin kastriert Tiere in der Karibik

Niedermeiser. Die Liebenauer Tierärztin Claudia Bretthauer hat eine Herzensangelegenheit. Sie will das Leid vieler Tiere in armen Ländern lindern. Dafür reist sie um die halbe Welt.

Claudia Bretthauer ist Tierärztin und betreibt eine gut gehende Praxis in Niedermeiser. Sie behandelt Hunde, Katzen, kleinere Tiere und manchmal als Dentistin auch Pferde, wenn diese Probleme mit ihrem Gebiss haben. Doch mindestens zweimal im Jahr verlässt Bretthauer ihre Praxis. Dann reist die Tierärztin in südeuropäische Länder oder auch nach Übersee. So auch am 14. Oktober, wenn sie in die Dominikanische Republik fliegt. Dort will sie in zehn Tagen rund 300 Hunde und Katzen kastrieren.

+ Tierärztin Claudia Bretthauer © Gerd Henke Das erste Mal war Claudia Bretthauer vor neun Jahren in der Dom. Rep. Damals hatte sie das Elend der dort lebenden Hunde und Katzen schockiert. Das war durch die unkontrollierte Vermehrung der meistens herrenlosen Tiere so groß geworden, dass sie sich entschloss, etwas dagegen zu unternehmen. Weil als die einzig wirkungsvolle und zugleich tierschutzgerechte Methode nur die Kastration gilt, entschloss sich die Tierärztin, selbst Hand anzulegen. Ihr Beweggrund ist eine „Herzensangelegenheit“, sagt sie. „Ich möchte nicht, dass sich die Tiere ungehemmt vermehren und anschließend vergiftet werden.“

Und so war Claudia Bretthauer bereits in vielen Ländern aktiv. Überall dort, wo Menschen dem Wohlergehen von Hunden und Katzen nicht unbedingt den Wert beimessen, wie hierzulande. Sie leitete Kastrationsaktionen unter anderem in Rumänien, Italien und Spanien. Im Februar dieses Jahres war sie bereits schon einmal in der Karibik: Auf der Insel Grenada konnte sie in knapp zwei Wochen insgesamt 222 Tiere kastrieren bzw. sterilisieren – 105 Hündinnen, 95 Rüden und 22 Katzen. „Dort stellte uns die Uniklinik einen Praxisraum zur Verfügung“, sagt die Tiermedizinerin. Geholfen haben ihr dabei Studenten aus den USA.

Claudia Bretthauer ist in der Kastration ein absoluter Profi. Während Tierärzte, die nur gelegentlich eine Hündin operieren, normalerweise zwei Stunden dafür benötigen, brauchen Kollegen, die dies öfter tun, etwa 45 Minuten. „Bei mir dauert das ungefähr acht Minuten“, sagt Claudia Bretthauer. Das Kastrieren im Akkord hat sie schon vor Jahren trainiert. „Ich hatte einen guten Lehrmeister und konnte das schon vor meinem Studium“, sagt sie. Auf diese Weise war es ihr möglich, bislang schon über 7000 Hunde und Katzen unfruchtbar zu machen.

Die Tierärztin aus Niedermeiser unterweist immer wieder auch Kollegen in die Praxis von Sterilisation und Kastration. „In die Dom. Rep. kommen jetzt drei Studierende aus München mit“, sagt sie.

+ Claudia Bretthauer bei der Arbeit in der Karibik. © Bretthauer

Vor Ort wird die Aktion jeweils von Tierschutzverbänden und freiwilligen Helfern organisiert. Für die Karibik übernimmt das der „Verein zur Förderung des kreolischen Hundes“ mit Sitz in Bayern. Für die Aktion benötigt Bretthauer nicht unbedingt „europäisches Nobel-Equipment“, sondern einfache Praxisräume und tüchtige Helfer an ihrer Seite genügen ihr. „Denn letztlich kommt es auf gutes Handwerk an.“

Ihre bisherigen Einsätze hat Bretthauer jeweils aus eigener Tasche finanziert. Bis zu 25 000 Euro kamen da pro Einsatz zusammen. „Aber in die Dom Rep. wird mein Flug erstmals gesponsert“, sagt sie, und zwar von einer Schweizer Tierschutzorganisation.

Nach neun Jahren sieht Claudia Bretthauer dort langsam die Früchte ihrer Arbeit. „Es sind inzwischen längst nicht mehr so viele streunende, verwahrloste Tiere unterwegs wie noch vor einigen Jahren“, hat sie beobachtet. Und das sei neben der Sensibilisierung der Menschen schließlich der schönste Lohn für ihr Engagment. Dessen Ziel ist es, das Leid der Tiere durch ungehemmte Vermehrung zu lindern.