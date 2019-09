Unwetter in Liebenau: Schlammlawine  in der Ortsmitte

Starkregen hat am Abend massenhaft Schlamm in der Ortsmitte von Liebenau gespült.

Starkregen sorgte am Mittwochabend für eine Schlammlawine in Liebenau - der Ort im Landkreis Kassel war von einem punktuellen Unwetter betroffen.

Während es in der Umgebung am Mittwochabend nur leicht regnete, ging gegen 18 Uhr über dem Ort ein Starkregen ab, der für eine Schlammlawine in der Ortsmitte sorgte.

Der Schlamm stand rund 20 Zentimeter hoch auf den Straßen. Die zur Einsatzstelle gerufene Feuerwehr sorgte zunächst dafür, dass die verstopften Abwasserkanäle wieder frei wurden und sicherten die Straße ab.

Mit einem Bagger wurde der Schlamm zusammengeschoben, mit Wasser verflüssigt und dann über die Kanalisation abgeleitet. Nach rund zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

Nicht die erste Schlammlawine im Ort - Vorfall bereits 2016

Am 28. Mai 2016 hatte eine Schlammlawine genau an der gleichen Stelle den Ort überflutet. Ein gewaltiges Unwetter von gerade mal einer halben Stunde sorgte damals für gewaltige Schäden in der kleinen Stadt. Auch in drei weiteren Ortsteilen der Gemeinde gab es Schäden. Der starke Regen hatte auch 2016 tonnenweise Schlamm in den Ort gespült.