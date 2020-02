Wegen Seniorenheim-Pläne: Sorgen um die Liebenauer Kulturscheune

Die Ansiedlung eines Wohnheims für Senioren in Liebenau begrüßt die Vereinsgemeinschaft. Das sagt der Vorsitzende Dietmar Wencek ausdrücklich.

Dass das Haus aber ausgerechnet gegenüber der Kulturscheune gebaut werden soll, bereitet dem Vorstand der Vereinsgemeinschaft große Sorge, der die Kulturscheune betreibt.

Der Vorstand befürchtet, dass letztlich die privaten Veranstaltungen, die mit Lärm verbunden sein können, eingestellt werden müssen, sagte Wencek im Gespräch mit der HNA. Die seien aber notwendig, um den Betrieb der Kulturscheune finanzieren zu können. Das schaffe die Vereinsgemeinschaft allein mit den Einnahmen aus den Kulturveranstaltungen nicht.

Lärmbelästigung sei nicht zu vermeiden

Nach Bedenken von Stadtverordneten hat die Stadtverwaltung im Kaufvertrag einen Hinweis auf die Kulturscheune aufnehmen lassen. Das hatte Bürgermeister Harald Munser in der jüngsten Stadtverordnetensitzung gesagt (HNA berichtete). Aus Sicht der Vereinsgemeinschaft reiche solch ein Hinweis nicht, sollte es zu Beschwerden bei der Polizei oder sogar zu Gerichtsverfahren kommen, sagte Wencek.

Das ist in der Gesetzgebung klar geregelt: Alles was nach 22 Uhr über 50 Dezibel Lautstärke hinausgeht, ist Ruhestörung. Lärmbelästigung sei aber nicht zu vermeiden, wenn Menschen größere private Feiern verließen und mit dem Auto davonführen.

12.000 Euro für Schalldämmung

Ärgerlich finde es der Vorstand, dass die Stadt im Vorfeld zwar mit dem Sportverein gesprochen habe, nicht aber mit der Vereinsgemeinschaft. Der Vorstand kann auch nicht nachvollziehen, dass die Flächenwahl gerade auf den Sportplatz gefallen ist. Wencek verweist auf den Aufwand, der in die Kulturscheune gesteckt wurde. Das Gebäude sei mit viel ehrenamtlichen Aufwand saniert worden. Jüngst erst seien die Scheunentore für 12.000 Euro schallgedämmt worden.

Bürgermeister Harald Munser kann diese Sorgen der Vereinsgemeinschaft nicht nachvollziehen. Die Einhaltung geltenden Rechts sei durch den Einbau von Technik gesichert worden.

Der Verwaltungschef ergänzte, dass an Straßen gelegene Seniorenzentren in größeren Städten höheren Lärmbelastungen ausgesetzt seien als bei privaten Feiern an der Liebenauer Kulturscheune. Er rief dazu auf, erst einmal zu schauen, ob es tatsächlich ein Problem mit dem Lärm geben wird.

Bürgermeister sieht keine Unsicherheit

Munser verwies auch auf den Menetatis-Standort Calden. Dort betreibt das Unternehmen, das in Liebenau bauen will, ebenfalls eine Wohneinrichtung für Senioren. Und dort gebe es mehrfach am Tag erheblichen Autoverkehr, wenn die Mitarbeiter zu ihren Arbeitsplätzen am alten Flugplatz fahren.

Aus städtischer Sicht sei das Thema abgeklopft und abgewogen worden. Er sehe keine Unsicherheit. Außerdem sollte es in einer kleinen Stadt möglich sein, zu feiern und alt zu werden – und das in direkter Nachbarschaft.

Der Bürgermeister sagte auch, dass mit Menetatis vereinbart sei, den öffentlichen Parkstreifen gegenüber der Kulturscheune zu erhalten. Diese Stellplätze sollten weiterhin ausdrücklich für die Besucher der Kulturscheune zur Verfügung stehen.