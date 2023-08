Wirre Postkarte: Linke-Kandidatin Stefanie Kersting erhielt einen Drohbrief

Von: Bernd Schünemann

Stefanie Kersting; Die Landtagskandidatin der Linken aus Liebenau erhielt eine Postkarte mit wirren Zeitungsausschnitten. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt wegen einer möglichen Bedrohung. © Annika Beckmann

Stefanie Kersting bekam einen Schrecken, als sie sich die Post genauer betrachtete, die sie in ihrem privaten Briefkasten gefunden hatte: eine Postkarte, vollgeklebt mit wirren Zeitungsschnipseln.

Anzeige bei der Polizei erstattet

„Das kennt man aus Krimis“, sagt Kersting im Gespräch mit der HNA. Dass sie eine solche Karte bekommt, hätte sie nie erwartet. Nachdem Stefanie Kersting, die Landtagskandidatin für die Linke im Wahlkreis 1 und Stadtverordnete in Liebenau ist, die Post genauer betrachtet hatte, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Auf den wirren Zeitungsschnipseln ging es unter anderem um Lady Di, die bei einem Unfall ums Leben gekommen war. Dazwischen fand Kersting ihren eigenen Namen: „Das kann man schon als Botschaft verstehen.“

Die Polizei bestätigte den Eingang der Anzeige. Die Ermittlungen übernehme in solchen Fällen der Staatsschutz, erklärt Sprecherin Ulrike Schaake dazu. Dabei werde geprüft, ob eine Gefährdung für den Empfänger bestehe und ob Schutzmaßnahmen notwendig seien.

Zunächst hätten sie mit den wirren Ausschnitten gar nicht viel anfangen können, sagt Ehemann Jan Kersting. Erst als sie genauer geschaut und gegoogelt hätten, hätten sie erfahren, dass andere Politiker der Linken ebenfalls Karten bekommen haben. Deswegen hätten sie Anzeige erstattet. Auch weil die Polizei an Mandatsträger appelliere, jeden Fall von Bedrohung und Beleidigung im Rahmen ihrer politischen Tätigkeiten anzuzeigen.

Drohbrief wurde an Kerstings Privatadresse zugestellt

Bisher seien diese Karten zumeist an die Büros der Linken-Politiker geschickt worden. Bei Stefanie Kersting wurde die Post jedoch an ihre Privatadresse zugestellt. „Ich stehe zu meinen Ansichten von einer sozialen Politik und lasse mich sicher nicht einschüchtern, nur weil jemand weiß, wo ich wohne“, erklärt die Liebenauer Landtagskandidatin dazu im Gespräch.

Als sie sich mit ihren Parteikollegen über diese „Post“ austauschte, erfuhr sie von Sebastian Schackert aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Der Landtagskandidat der Linken habe eine ähnliche Karte bekommen und wolle nun Anzeige erstatten, ergänzt Stefanie Kersting.

Oliver Ulloth, derzeit einziger Landtagsabgeordneter im Wahlkreis, rät jedem Betroffenen, zur Polizei zu gehen: „Das darf man nicht laufen lassen.“ Die Polizei und der Staatsschutz reagierten und lösten die notwendigen Vorkehrungen aus. Solche Vorfälle gebe es bedauerlicherweise immer wieder. „Wir lehnen jegliche Gewalt ab“, erklärt Kreistagsvorsitzender Andreas Güttler. Im Kreistag habe es ähnliche Fälle nicht gegeben. Sollte es dazu kommen, würde der Landkreis Unterstützung anbieten. In Südhessen gebe es häufiger Bedrohungen.

Kreis arbeitet an einem Projekt zur Gewaltprävention

Kreissprecherin Fleur-Chantal Tauber weist in diesem Zusammenhang auf die Mitarbeiter der Kreisverwaltung hin. Dort gebe es durchaus Drohschreiben. Betroffenen Mitarbeitern biete die Verwaltung an, gemeinsam zu gucken, wie sie damit am besten umgehen. Der Kreis arbeite auch an einem Projekt zur Gewaltprävention. „Beleidigungen und Diffamierungen sind an der Tagesordnung“, sagt Liebenaus Bürgermeister Harald Munser auf HNA-Anfrage. Es vergehe kaum ein Tag, an dem nicht auch Kommunalpolitiker beleidigt würden.

Offenheit und Transparenz, die Politiker zeigten, „schlägt oft in Kritik um, die in Beleidigungen mündet“, erklärte Munser. Das gehe „auch unter die Gürtellinie“. (Bernd Schünemann)