Zigarettenautomat aus Verankerung gerissen

Nun hat Ostheim nur noch zwei Automaten: Oberhalb von Ostheim in der Gemarkung auf der Hute wurde der Automat aufgebrochen. Der schaden liegt bei 10 000 Euro.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Ostheim ein Zigarettenautomat aus der Verankerung gerissen und auf einem nah gelegenen Feldweg geknackt und ausgeräumt.

Der Vorfall muss sich zwischen 23 Uhr und 7 Uhr ereignet haben, da der Eigentümer des Grundstücks Lamerder Weg 8 - auf welchem der Automat stand - zur späten Stunde noch keine Veränderung wahrgenommen hatte. Nachdem die Unbekannten den Automaten mitsamt Betonsockel, welcher fast einen Meter in die Erde reichte, aus der Erde gerissen hatten, zogen sie ihr Diebesgut in die Gemarkung „Auf der Hute“ oberhalb von Ostheim. Spuren auf dem geteerten Weg wiesen darauf hin, dass dieser hinter einem Fahrzeug hergezogen worden sein muss. Geld sowie alle Zigarettenschachteln wurden entwendet.

Die Polizei Hofgeismar geht von einem Schaden in Höhe von 10 000 Euro aus. Wie ein herumliegender Beleg zeigte, wurde der Automat erst Anfang Juli aufgefüllt. Erst vor Kurzem versuchten Diebe in Hümme einen solchen Aufsteller zu knacken, scheiterten aber. In Ostheim gibt es noch zwei weitere Automaten, die allerdings unversehrt blieben.