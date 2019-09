Marktplatz: Traumpferd mit guten Manieren

Reinhardshagen. Als Meike Garbe vor vier Jahren den jungen Kariym kennenlernte, war es bei ihr Liebe auf den ersten Blick.

Sie zögerte nicht lange und nahm den jungen Mann mit nach Hause, wo er im Stall und auf der Wiese schnell heimisch wurde. Kariym ist ein wunderschöner Wallach.

„Ich habe ihn als Jährling zu mir geholt, weil er mir nicht nur als gescheckter Araber so gut gefallen hat, er ist einfach ein tolles Pferd“, erklärt die Pferdefreundin. Zwar ist es eine große Aufgabe, so ein junges Tier zu erziehen, doch Meike Garbe hatte erfahrene Hilfe. Eine Trainerin unterstützte sie dabei, den Wallach anzureiten und kümmert sich auch im Moment um Kariym. Deshalb ist er bis Ende September noch in Bremen, bevor er zurück nach Reinhardshagen-Veckerhagen kommt. „Die Fahrten machen ihm gar nichts aus, er geht auch ohne Probleme in den Transportanhänger“, so die Besitzerin.

Der Araber-Pinto-Mix kann eine Stockhöhe von 1,50 Meter vorweisen und ist sehr menschenbezogen. Die robuste Rasse kann bei allen Temperaturen draußen bleiben und als sehr ruhiges und wenig schreckhaftes Pferd ist Kariym geradezu ein Traumpferd für Freizeitreiter. Diese sollten jedoch schon ein wenig Erfahrung mitbringen, da sich junge Pferde natürlich auch mal austesten wollen und unter Umständen vielleicht doch mal scheuen.

Kariym ist gut erzogen und hat sehr weiche Gänge. Man kann ihn in einem bequemen Sitz reiten und wenn man mit ihm arbeitet, macht er sehr gerne mit. Er ist gesund und topfit, hat alle Impfungen erhalten und war auch schon beim Zahnarzt.

Schweren Herzens trennt sich die Fremdsprachenkorrespondentin von diesem tollen Pferd, doch Meike Garbe hat erkannt, dass sie ihm nicht gerecht werden kann: „Ich habe hier keinen Reitplatz und kein gutes Gelände, in das ich ihn führen könnte“, legt sie dar, „daher ist er nicht ausgelastet, was für ein junges Tier gar nicht gut ist.“

Kariym bräuchte einen Spielkameraden, der mit ihm auf der Weide steht. Er ist sehr herdenverträglich und fände die Gesellschaft anderer Pferde optimal. Außerdem benötigt er einen Menschen, der ihm gerecht wird. Natürlich müsste die Chemie zu seinem neuen Reiter stimmen. Ist dies nicht der Fall, würde Meike Garbe ihn nicht abgeben. Denn Kariym soll nur in gute Hände. Auf Wunsch verkauft die Reiterin auch den Sattel gegen Aufpreis mit.

Wer mehr von Kariym sehen möchte, kann sich gerne die online-Bilderstrecke auf hna.de angucken oder Meike Garbe um Videos bitten, die sie Interessenten sehr gerne zukommen lässt.

Bis Ende September ist er noch in Bremen bei seiner Trainerin, wo er natürlich auch besucht werden kann. Die Trainerin könnte ihn dann optimal vorstellen.

Aber auch danach freut sich Meike Garbe über Pferdefreunde, die Kariym ein neues Zuhause geben wollen und stellt sie ihm in Veckerhagen gerne vor.