Abriss der Maschinenfabrik Becker in Gieselwerder hat begonnen

Das letzte Kapitel eines Stücks nordhessischer Wirtschaftsgeschichte hat begonnen: Teile der früheren Landmaschinenfabrik Becker an der B80 in Gieselwerder werden abgerissen.

In dieser Woche hat das letzte Kapitel eines Stücks nordhessischer Wirtschaftsgeschichte begonnen: Abbruchbagger sind dabei, Teile der früheren Landmaschinenfabrik Becker an der B80 in Gieselwerder abzutragen.

Die Produktion in diesem Werk I endete bereits Ende der 1980er Jahre, die Fabrikation der weltweit bekannten und gefragten Geräte endete nach mehrfachen Besitzer- und Namenswechseln endgültig 2016. Zuletzt arbeitete im benachbarten Werk II noch der Vertrieb, die Maschinen wurden in Polen, Schweden und den USA gefertigt. Während das Werk II verkauft ist und eine neue Nutzung hat, ist unklar, was mit dem Werk I und dem Gelände rundum geschieht.

+ Der Ursprung: Das 1949 fertiggestellte erste Betriebsgebäude der Maschinenfabrik Karl Becker vor den vielfachen Erweiterungen. Ein Teil davon wird jetzt abgebrochen. © Fotos/Repros(4): Klaus Becker/nh

Betroffen ist man in Gieselwerder darüber, dass man den Niedergang der alten Firma mitansehen musste und auch jetzt wenig Einfluss auf das Schicksal des Geländes hat. Die Firma hatte in den besten Zeiten 260, in der Saison sogar 400 Mitarbeiter, und 1977 belief sich der Jahresumsatz auf umgerechnet 10,5 Mio. Euro.

Nach dem Tod des Firmengründers 1979 geriet der Betrieb in wirtschaftliche Schieflage, die kreditgebenden Banken setzten einen Geschäftsführer ein, dem die Sanierung aber nicht gelang. Ab 1985 wurde die Firma mehrmals verkauft, Ende der 80er-Jahre endete im Werk I die Produktion, 1990 wurden die Büros verlagert, die Maschinen ins Werk II versetzt oder verkauft.

Das Werk I ging an den Sohn Helmut Becker, der 1991 Wohnräume für Russland-Umsiedler einrichtete. Seit 1998 standen die Räume dann leer. Die Werkhallen wurden von Dritten als Lagerräume und Fahrzeugwerkstatt genutzt.

+ Die Fabrik im Jahr 1956: Rechts waren gerade die Schreinerei und Garagen neu entstanden. Im Hauptgebäude befanden sich die Schweißerei/Entwicklungsabteilung (links, wird jetzt abgerissen). © Klaus Becker/nh

Mehrere Verkaufsversuche der damaligen Raiffeisenbank (der „Gewerbepark“ wurde für 330.000 Euro angeboten) waren 1999 ohne Erfolg. Helmut Becker überschrieb die Hälfte von Werk I an einen Geschäftsmann aus Vaduz/Liechtenstein, dessen Holding später in Konkurs ging, aber 2008 alle Belastungen auf seiner Hälfte abgelöst haben soll, wie Gründer-Sohn Klaus Becker sagt. Alle Abgaben an die Gemeinde wurden gezahlt, sodass diese nicht eingreifen konnte. 2014 gab es im Rahmen des „Blauen Sonntag“ noch eine Führung durch das Werk I. Seit dem Tod Helmut Beckers 2010 gehört es dem Land Hessen.

Abriss aus Sicherheitsgründen

Anregungen von Gründer-Sohn Klaus Becker, das Areal in Teilen zu vermarkten, blieben ohne Erfolg. Durch Schäden am Dach drang Wasser ein, kleine Teile der Decken und Dächer stürzten ein. Ate Plies, Pressesprecherin des zuständigen Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen (LBIH), sagte auf unsere Anfrage, dass „zur Sicherung des öffentlichen Raums“ jetzt der Teilabbruch einer früheren Produktionshalle vorgenommen wurde, die stellenweise umzustürzen drohte. Aus heutiger Sicht sei aber davon auszugehen, dass mittel- bis langfristig weitere Bauteile entfernt werden müssten.

Eine Straße führt vorbei, es gab immer wieder Eindringlinge. Das Land ist als Zwangserbe seit 2011 mit dem Areal befasst. Zwei der Flurstücke sind komplett im Eigentum des Landes, eines zu 50 Prozent. Plies: „Es gab und gibt Interessenten, allerdings jeweils nur für kleinere Teilflächen des rund 13 400 m2 großen Areals.“ Da es sich aufgrund verschiedener grundbuchlicher Eintragungen nicht beliebig aufteilen lasse, sei ein Verkauf von Teilflächen nicht möglich.

Klaus Becker bedauert die Entwicklung, meint aber, dann man nun besser alles abreißen sollte, um Gewerbeflächen zu gewinnen. Bürgermeister Cornelius Turrey sieht das auch so und beklagt, dass das Land nicht wenige tausend Euro für Dachreparaturen übrig gehabt habe. Nun sei der Schaden sehr viel größer.

Firmenchronik

• 1919 Firmengründung durch Karl Becker in Kassel, Fertigung von Spezialwaagen. 1943 Umzug nach Lippoldsberg.

• 1946 Bau einer Rüben- und Kartoffelquetsche, 1947 Baubeginn der Fabrik in Gieselwerder, 1949 Umsiedlung der Firma.

• 1950: Patent für den Kombi-Krümler „Quirl“, 1962 folgt die erste zentralangetriebene Einzelkornsaatmaschine.

• 1965 Bau einer 4000 qm-Produktionshalle, 1969 Erweiterung auf 15 000 qm. 1972 weltweite Patente für Druckluftspülsystem, u.a. für die Maisaussaat.

• 1979 Bau einer 5000 qm Lagerhalle sowie vollautomatischer Schweiß- und Lackieranlage. Tod des Firmengründers.

• Bis 1993 Entwicklung vieler neuer technischer Lösungen.

• Ab 1985 Beteiligungen und Übernahmen durch verschiedene Firmen, 1997 Übernahme durch Kongskilde (Dänemark), Umbenennung in Danagri, vorübergehend nur noch Vertrieb.

• Ab 2004 wieder Produktion und Entwicklung der Becker-Maschinen. 2008 neues 500 qm großes Büro- und Schulungsgebäude in Gieselwerder.

• 2014 Umbenennung der Becker Landtechnik in Kongskilde Agro GmbH.

• 2016 Verkauf Werk II, Ende der Produktion, nur noch Ersatzteilverkauf (Kongskilde).