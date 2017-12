Mehrere Unfälle nach Schneefall im Kreisteil  Hofgeismar

In der Kelzer Teichkurve überschlug sich ein 25-Jähriger aus Kassel.

Hofgeismar. Die Polizei im Kreisteil Hofgeismar meldete am Sonntag äußerst schwierige Straßenverhältnisse durch den starken Schneefall.

Bis 17 Uhr gab es bereits sieben Unfälle. In der Kelzer Teichkurve überschlug sich ein 25-Jähriger aus Kassel mit seinem Hyundai und landete im Straßengraben. Der Fahrer wurde vorsorglich ins Klinikum Kassel gebracht.

Die anderen Unfälle gingen glimpflicher aus mit Leichtverletzten und Blechschäden.

Handballspiel abgesagt

Dass Fußballspiele witterungsbedingt abgesagt werden, ist nicht ungewöhnlich. Am Sonntag traf es aber auch Handballer. Wegen der Straßenverhältnisse wurde die Begegnung in der Bezirksliga A zwischen Langenthal und Heiligenrode, die um 19 Uhr in Trendelburg angepfiffen werden sollte, abgesagt. Man wollte den Heiligenrödern den 40 Kilometer langen Weg nach Trendelburg nicht zumuten.