Musical-Hits zum Genießen in der Kirche

Sängerin Sara Dähn: Die 29-jährige Künstlerin von Voice over Piano aus Bremen überzeugte in Immenhausen mit ihrer stimmlichen Variationsbreite. Foto: Dorina Binienda-Beer

Sie reisen auch dorthin, wo Kriege herrschen. Nach Afghanistan etwa oder nach Mali. Mehrfach hat Voice over Piano Bundeswehrsoldaten in heiklen Auslandsmissionen mit musikalischer Unterhaltung die Stimmung aufgehellt. Nun kam die Zwei-Personen-Band nach Immenhausen.

In der ruhigen Zeit zwischen den Jahren traten Sängerin Sara Dähn und der Pianist Thomas Blaeschke in der Stadtkirche St. Georg an, den gut 240 Besuchern das Wohlgefühl des gerade ausgeklungenen Weihnachtsfestes um einen heiter-besinnlichen Konzertabend zu verlängern.

Mit ihrem Programm „Musicalzauber – das etwas andere Kirchenkonzert“ brachten die beiden Künstler die Strahlkraft weltberühmter Songs ins nahezu ausverkaufte Gotteshaus. Es war bereits ihr zweites Gastspiel in Immenhausen. Vor der stimmungsvollen Kulisse des dezent erleuchteten Weihnachtsbaums im Chorraum servierten die beiden Bremer leichte Musikkost auf höherem Niveau.

Die Vorträge von Sara Dähn, die mit einer gesanglichen Variationsbreite und insbesondere in souligen Partien beeindruckte, begleitete ihr Partner am Piano. Das Künstlerduo versteht sich über die Musik hinaus als Entertainer. Humorvolle Wortbeiträge und informative Erläuterungen zu den aufgeführten Titeln platzierte Blaeschke zwischen den Songs mit Augenzwinkern, gespielte kleine Wortfechtereien zwischen den beiden inklusive. Die Plaudereien wie im Wohnzimmer bezogen das Publikum mit ein und realisierten das Bandattribut „hautnah“.

Das Konzertprogramm der kräftigen und auch leisen Töne bot Bekanntes und Neues, Letzteres in Gestalt von Eigenproduktionen in Musik und Text, zum Genießen. Zum Warmwerden gab’s, womöglich in Anspielung auf die internationalen Auftritte von Voice over Piano, „New York, New York“ aus dem Musikfilm mit Lady Gaga (den Titel machte ursprünglich Frank Sinatra bekannt).

Weiter ging es zu „Erinnerungen“ aus „Cats“, dem zweiterfolgreichsten Musical am Broadway, über „Starlight Express“ zu „Elisabeth“ (Sissi) und „Evita“. In Reminiszenz an Weihnachten ließ Sara Dähn den „White Christmas“-Ohrwurm in einer lyrischen deutschen Übersetzung erklingen. Eine äußerst kraftvolle Interpretation lieferte sie von dem 1960er-Jahre-Stück „Ich will keine Schokolade“ (ursprünglich Trude Herr), eine äußerst humoristische mit „Ein Neandertaler“ (von Günter Neumann).

Das Konzept der kontinuierlichen Einbeziehung von Besuchern wie der neunjährigen Janina und eines älteren Herrn, der aus der ersten Reihe ins Rampenlicht gezogen wurde, dürfte nicht jedermanns Geschmack getroffen haben. Ebenso wenig das permanente Kokettieren mit eigenen Erfolgen. Den Musikgeschmack des Publikums traf Voice over Piano aber allemal.