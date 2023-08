Musik, Kaffee und ein EU-Projekt lockten zu Open-Air in Lippoldsberg

Gemeinsam macht die Organisation gleich mehr Spaß, von links: Charlotte Trappe, Gabi und Martin Seimer, Christian und Ulrike Trappe sowie Nicola Uphoff-Watschong. © Hans-Peter Niesen

Zwar litt das Sommer-Open-Air im Kirchgarten Lippoldsberg unter der nassen und schwülwarmen Witterung, dafür wurden die trotzdem zahlreich gekommenen Gästen mit einem wunderbaren Regenbogen und einem ungewöhnlichen Programm entschädigt.

Lippoldsberg. Die Veranstalter hatten Live-Musik mit dem Oedelsheimer Singer-Song-Writer Dominik Pytka, das EU-Projekt „Art4Rights“ für die europäischen Grundwerte und die Vorstellung des neuen Postverteilzentrums in Lippoldsberg miteinander gemischt.

Engagiert gegen Intoleranz und Ausgrenzung

In der Tat: Der Mix hätte auf den ersten Blick nicht diverser nicht sein können. Doch die drei Akteure hatten einen gemeinsamen Nenner: Das Engagement gegen Intoleranz, Rassismus und Ausgrenzung. Der Cocktail bot Anlass nicht nur zu vielen Gesprächen, sondern auch zum Mitmachen.

Christine Kreis aus Hofgeismar mit einem von ihr bemalten EU-Stern: Ihr ist Inklusion wichtig. © Hans-Peter Niesen

Das war am Stand des Landkreises Kassel unter einer den Linden im Kirchgarten möglich. Er lud im Rahmen des EU-Projekts „Art4Rights“ ein zum Bemalen und Beschriften von blauen „EU-Sternen“ mit Bezug zur EU-Charta und den Grundrechten. Die Gelegenheit wurde gerne benutzt. Christine Kreis, eine im Ruhestand befindliche Erzieherin, umrahmte beispielsweise den für sie wichtigen Wert „Inklusion“ mit fünf Mini-Sternen. Andere warben etwa für Respekt als „einfachste Form“ des Umgangs miteinander, Hilfe für Schutzlose und Pressefreiheit und sprachen sich gegen Fake-News aus.

Kaffee von Kleinbauern bezogen und selbst geröstet

Als „Lohn“ für die Mühe gab es einen Kaffee oder Espresso aus der „Kaffee-Ente“ von Hans-Günter Ondraczek aus Espenau-Schäferberg. Er bezieht seinen Rohkaffee von Klein-Bauern und verarbeitet sie selbst. „Wir wissen, wo unsere Bohnen herkommen und rösten sie sie 15 bis 17 Minuten bei 180 Grad“, sagte er.

Hans-Günter Ondraczek verwöhnte in seiner Café-Ente mit Kaffee und Espresso. © Hans-Peter Niesen

Bei dem EU-Projekt macht der Landkreis als einzige Gebietskörperschaft mit. „Die anderen Teilnehmer sind Gemeinden und Städte aus Litauen, Irland, Portugal, Kroatien, Finnland und Schweden und die Leitung sitzt in Italien“, umriss Patricia Ruffini die Dimensionen. Lippoldsberg ist im Landkreis die zweite Station, abgeschlossen wird das Projekt am 8. September in Bad Karlshafen.

Neustart des Abendtreffs in Lippoldsberg

Der Landkreis hängt sich nach Möglichkeit an Veranstaltungen dran, um die Menschen in der Region zu erreichen. So auch in Lippoldsberg, wo Pfarrer Christian Trappe, Nicola Uphoff-Watschong und viele weitere Mitstreiter nach Corona einen Neustart des sommerlichen Abendtreffs in dem idyllischen Kirchgarten wagten. Er war nach der 950-Jahr-Feier von Lippoldsberg im Jahr 2012 als Ort der Begegnung und des entspannten Gesprächs entstanden.

Gute Stimmung trotz trüben Wetters

Der Seelsorger hatte sich besseres Wetter gewünscht, um wieder an die Besucherzahlen früherer Veranstaltungen von an die 300 Menschen heranzukommen. Doch die Nässe hielt wohl viele vom Besuch ab. Doch das trübte die gute Stimmung der Gäste keineswegs. Bratwurst, Bier, Wein und leckerer alkoholische und nicht-alkoholische Cocktails von der eigens aufgebauten Bar und die Musik ließen den einen oder Regentropfen schnell vergessen.

Singer-Song-Writer Dominik Pytka sorgt mit selbst geschriebenen Songs für gute Laune. © Hans-Peter Niesen

Dafür sorgte auch der 37 Jahre alte Singer-Song-Writer Dominik Pytka, der in Vor-Corona-Zeiten eigenen Worten zufolge so an die 50 Auftritte deutschlandweit absolvierte, und schon zu Jugendzeiten mit einer Band im Gemeindehaus probte. Hauptberuflich arbeitet er in der neuen Post in Lippoldsberg.

Kein Platz für Rassismus

Diese Verbindung bildete den Anknüpfungspunkt für die Teilnahme des Verteilzentrums mit seinen rund 35 Mitarbeitern am Sommer-Open-Air. Die Station ist für den Raum Uslar, Trendelburg, Wesertal und Bad Karlshafen zuständig. Dario Deppe und Tom Hartwich waren in zwei, gelben E-Lieferwagen gekommen, die von den Besuchern gerne besichtigt wurden. Ihr Credo im Verteilzentrum: „Wir sind gegen Rassismus und für Integration. Wir sitzen alle in einem Boot.“ (Hans-Peter Niesen)