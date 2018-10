Nach Merkels Rückzug: Was sagt die CDU-Basis im Altkreis Hofgeismar?

Bundeskanzlerin Merkel auf einer Pressekonferenz zum Ausgang der Landtagswahl in Hessen.

Hofgeismar. Kanzlerin Angela Merkel hat ihren Rückzug vom CDU-Vorsitz angekündigt. Das ruft bei der CDU-Basis im Altkreis Hofgeismar durchaus Erleichterung, aber auch Respekt hervor.

Die innenpolitische Bilanz von Angela Merkel als CDU-Vorsitzende fällt für manches Parteimitglied im Altkreis Hofgeismar enttäuschend aus. Hofgeismars CDU-Chef Heinrich Sattler kritisiert die Beliebigkeit Merkels in vielen Dingen. Oftmals sei Abwarten und Reagieren ihr Motto gewesen, anstatt selber zu agieren.

Als Beispiele nennt Sattler die „über Nacht beschlossene und überstürzte Energiewende“ und die Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht. „Da müssen andere heute hinterherrennen und die Themen wieder einfangen“.

Das ist die eine Seite. Die andere Seite sei die große außenpolitische Reputation der Bundeskanzlerin in Europa und der Welt. „Wer sonst hätte es hingekriegt, mit Putin, Trump oder Erdogan auf Augenhöhe zu reden und Deutschlands Interessen zu vertreten?“ Sattler: „Da hinterlässt sie riesige Schuhe.“

Aber der Vorsitzende des größten CDU-Stadtverbandes im Altkreis ist zuversichtlich, dass die CDU bald wieder ihr Profil schärfen und „klarer Kante zeigen kann“. Das würde am Ende nicht nur der Union helfen, sondern auch der SPD. Bei der wüssten die Leute ebenfalls nicht mehr, wo sie stehe. Wenn die beiden größeren Parteien sich wieder ordentlich reiben könnten, „erzeugt das Energie“ sagt Sattler, „das würde dann die AfD so richtig eindampfen.“

Heinrich Sattler geht ebenso wie Bad Karlshafens Stadtverordnetenvorsteherin Maria Luise Niemetz davon aus, dass sich nun auch bei der CSU etwas bewegen muss. Sattler bringt es auf die Formel: „Nicht die Migration ist die Mutter aller Probleme, sondern Horst Seehofer ist der Vater aller Probleme. Er muss das Feld räumen.“ Das sei der letzte Dienst, den er der Partei erweisen könne.

Frau Niemetz sagt es so: „Wenn das Ego der alten Männer über ihnen zusammenbricht, dann ist es an der Zeit, Konsequenzen zu ziehen.“ Auch in dieser Beziehung sei Angela Merkel Seehofer meilenweit voraus.

„Verdient Respekt“

„Die Entscheidung verdient Respekt“, sagte Hartmut Lind, Vorsitzender des Immenhäuser CDU-Stadtverbandes. Für die verbleibende Amtszeit wünscht der Holzhäuser Angela Merkel „alles Gute“.

Lind sieht in der Entscheidung Merkels auch eine Aufforderung an die, „die wussten, dass sie das besser können“. Jens Spahn und Friedrich Merz – die beide als Kandidaten für den Parteivorsitz im Gespräch sind – sollten nun zeigen, „was sie draufhaben“, sagte der Vorsitzende. Generalsekretärin Annegret Kamp-Karrenbauer, deren Name als Merkel-Nachfolgerin ebenfalls genannt wird, nahm er von dieser Kritik aus.

Ob Angela Merkel bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 Kanzlerin bleiben werde, hängt aus Linds Sicht von vielen Faktoren ab. Da spiele nicht nur die SPD eine Rolle, sondern auch die Christsozialen aus Bayern.

Die CSU werde „ihrem Vorsitzenden schon sagen, wo es langgeht“, ergänzte Lind. Er rechne damit, dass Parteichef Horst Seehofer nach der Wahl des bayerischen Ministerpräsidenten von seinem Amt zurücktrete. Zum Vorsitz der SPD wollte sich der Stadtverbandsvorsitzende kein Urteil bilden.