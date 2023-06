Nächster Viehmarkt in Hofgeismar im Jahr 2024 soll wohl wieder fünf Tage dauern

Von: Thomas Thiele

Mit dem Singen der Nationalhymne, begleitet von Musikschulleiter Simon van Zoest an der Geige und Schülerin Shanji Quan an den Tasten, eröffneten der Vorsitzende Michael Reiter, Wilfried Eckart von der AG Viehmarkt und Bürgermeister Torben Busse mit vielen Gästen den Viehmarkt. Gestern gab es die erste Bilanz des Festes. © Thomas Thiele

Der diesjährige Viehmarkt in Hofgeismar war an den ersten dreieinhalb Tagen ein Erfolg, was den Besuch, den Verlauf und die Stimmung angeht. Das sagt die erste Bilanz des Volksfestes.

Hofgeismar – Der Hofgeismarer Viehmarkt 2023 war „ein Fest der Neuerungen, der Herausforderungen und der Extraklasse“ – auf diesen Nenner brachte Michael Reiter, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Viehmarkt, gestern das erste Fazit des Festes, das spürbar mehr Besucher und Begeisterung als vorhersehbar erlebt habe. Schon bei der Eröffnung am Freitagabend gab er bekannt, dass der nächste Viehmarkt vom 31. Mai bis 3. Juni 2024 stattfindet, aber wegen des vorangehenden Feiertages (Fronleichnam) möglicherweise auf fünf Tage verlängert wird. Das müsse aber noch intern und auch mit Schaustellern beraten werden.

Sowohl der Vorsitzende der AG Viehmarkt als auch Bürgermeister Torben Busse betonten die gute Zusammenarbeit zwischen der AG und der Stadt, deren Ordnungsamt und vor allem dem Bauhof, ohne dessen großes Engagement der Viehmarkt nicht machbar wäre.

Nicht nur beim Publikum sondern auch bei der unabhängigen Jury mit zur Hälfte auswärtigen Teilnehmern kam beim Hofgeismarer Viehmarktumzug der Beitrag der Käthe-Kollwitz-Schule (KKS, Bild) gut an. Sie warb mit „Hofgeismar ist bunt“ für Respekt, Freundschaft und Akzeptanz. Für Idee und Umsetzung erhielt die Schule im Umzugswettbewerb die meisten Punkte und den Sieg (150 Euro) bei jungen Fußgruppen. © Thomas Thiele

Bei der Eröffnung am Freitag vor Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur beleuchtete ein von Wilfried Eckart geführtes Interview auf der Bühne ein wenig die Hintergründe des Festes. Der Vorsitzende Michael Reiter erklärte, dass die 38 Mitglieder der AG in sechs Arbeitsgruppen (Abteilungen) alle ehrenamtlich arbeiten und kein Geld dafür erhalten. Ihr schönster Lohn für die rund 2500 Stunden Einsatz über das Jahr hinweg sei es, wenn das Fest den Leuten gefällt.

Ausblick auf den Viehmarkt 2024: Britischer Sänger wird auftreten

„Dass die Männer das aus eigenem Antrieb machen und mit Herzblut, das gibt dem Viehmarkt erst den richtigen Spirit“, sagte Bürgermeister Torben Busse. Er erläuterte zudem, dass es keine eigene 800-Jahr-Feier gebe, sondern dass das Thema bei anderen Veranstaltungen wie etwa dem Viehmarkt aufgegriffen werde. Zusätzlich gebe es noch einen Grenzbegang mit Fahrradtour und man habe den Sänger Paul Potts für ein Konzert verpflichtet.

Reiter ergänzte, dass es in diesem Jahr vor dem Fest erstmals eine Sicherheitskonferenz gab, um die für öffentliche Veranstaltungen verschärften Vorgaben richtig umzusetzen. So sollen beispielsweise Kreis- und Landesstraßen nicht mehr so stark in den Festablauf (etwa beim Umzug) einbezogen werden.

Viehmarkt in Hofgeismar: Andrang auf dem Festplatz war teilweise sehr stark

Eine Herausforderung dieses Jahres, so sagte Reiter gestern, sei unter anderem die Baustelle in der Marktstraße gewesen, die eine neue Umzugsstrecke erforderte. Das und die neuen Sicherheitsvorschriften hätten die Vorbereitungen viel komplexer gemacht. Man habe aber gemerkt, Hofgeismar will feiern und das habe es jetzt auch gemacht. Der Andrang auf dem Festplatz sei teilweise so stark gewesen, dass die Eintrittsbänder ausverkauft waren und so übrig gebliebene vom Freitag genutzt wurden.

An der verkürzten Festzugstrecke habe es fast keine Lücken, aber rund 15 000 Zuschauer gegeben. Beim gestrigen Bunten Nachmittag waren 70 Tische nötig, das bereits vor Beginn gespendete Freibier habe sich von zehn auf 20 Hektoliter verdoppelt. Auch die Beteiligung an der Tierschau habe mit 25 Ausstellern einen neuen kleinen Rekord erreicht. Durch den geänderten Sonnenstand am neuen Platz seien die Tiere nun besser zu erkennen. (Thomas Thiele)