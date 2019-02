Naturpark Reinhardswald stellt erstes Veranstaltungsprogramm vor

Der Naturpark Reinhardswald stellt nach dem ersten Rundwanderweg stellt sein erstes Programmheft vor: 102 Veranstaltungen bietet der Park im Laufe des Jahres 2019 noch an.

Der Naturpark habe ein vielseitiges Angebot für unterschiedliche Zielgruppen und Altersklassen zusammengestellt, sagt die kommissarische Geschäftsführerin Sarah Basler. „Natur erleben, verstehen und fühlen“ stehe im Mittelpunkt. Damit kommt der Park seiner Aufgabe nach, Umweltbildung und Naturschutz zu vermitteln. Auch nachhaltiger Tourismus werde unterstützt.

Wichtig ist dem Naturpark ein Programm, an dem möglichst viele Menschen teilnehmen können, unterstrich Basler. So gibt es kostenlose und preisgünstige geführte Wanderungen, Vorträge sowie Mitmach-Aktionen. Zum kostenpflichtigen Programm gehören Survival-Aktionen (Überlebenstraining), Entspannungswochenenden, Kanutouren und Lama-Trekking.

Das Programm: Yoga, Waldbaden und Überlebenstraining

Überlebenstraining im Reinhardswald ist eins der vielfältigen Angebote im Veranstaltungsprogramm des Naturparks Reinhardswald. Die Teilnehmer lernen Ende April das kleine Einmaleins des Überlebens, heißt es in der Ankündigung in der 52-seitigen Broschüre des Naturparks. Wer mitmachen will, braucht Schlafsack, Iso-Matte sowie Taschenlampe. Und eine PET-Flasche: Aus der basteln die Teilnehmer einen Trinkwasser-Filter. Den Unterschlupf für die Nacht bauen sie mit Material, das sie im Reinhardswald finden. Die Teilnahme kostet 60 Euro. Nicht nur für „Überlebenskünstler“ bietet der Naturpark einiges an. Wandertouren führen auf den Eco-Pfad Mariendorf, in den Urwald Sababurg, zu Kräuterstandorten – und zur Ahlen Worscht.

Naturerleben und Entspannung sind wichtige Aspekte. So gibt es Auszeiten vom Alltag (Teilnahme für Erwachsene 15 Euro), eine Entdeckungstour als Familienabenteuer oder Yoga-Wandern. Auch der Trend Shinrin Yoku aus Japan kann gebucht werden: Die Teilnehmer sollen beim „Waldbaden“ Geist und Seele harmonisieren und ihr Wohlbefinden stärken können, heißt es im Programm. Für 30 Euro kann man diese „heilsame Kraft des Reinhardswalds“ erleben. 57 der insgesamt 103 Veranstaltungen werden auf ehrenamtlicher Basis von Naturparkführern oder Partnern kostenlos oder gegen einen geringen Kostenbeitrag angeboten. Die anderen kostenpflichtigen Veranstaltungen bieten die Partner im Netzwerk Naturpark Reinhardswald unter eigener Regie an.

Auch individuelle Termine möglich

Neben den festgelegten Veranstaltungen können Gruppen auf Anfrage auch individuelle Termine vereinbaren. Für die meisten Veranstaltungen ist eine Anmeldung bis einige Tage vor dem Termin notwendig. Hinweise dazu gibt es unter anderem im Programmheft. Das informiert auf seinen Seiten zu jeder Veranstaltung über Dauer oder Länge der Wanderung, Barrierefreiheit, Treffpunkt und natürlich gegebenenfalls die Anmelde-Modalitäten.

Ende März will der Naturpark sein Angebot bei den Kasseler Gesundheitstagen vorstellen. Auch beim Hessentag in Bad Hersfeld wird eine Abordnung an zwei Tagen für Urlaub im Reinhardswald werben. Informationen zum Naturpark und seinen Veranstaltungen gibt es unter anderem im neuen Info-Zentrum im Eingangsbereich des Tierparks Sababurg. Auch die Wanderungen, die der Naturschutzbund Hofgeismar anbietet, werden mit dem Programm verknüpft. Da sie jedoch witterungsbedingt kurzfristig angesetzt werden, können sie nicht in die Broschüre aufgenommen werden.

Naturparkführer und die Partner im Netzwerk Naturpark Reinhardswald ermöglichen dieses vielseitige Programm. In den nächsten Monaten soll gemeinsam mit dem Forstamt Reinhardshagen und der Oberen Naturschutzbehörde die Besucherinformation im Naturschutzgebiet Urwald Sababurg erneuert werden, kündigte die kommissarische Geschäftsführerin an. Dort sollen neue Markierungen und Infotafeln angebracht werden.

Außerdem will der Park den Ausbau der Wanderparkplätze fortsetzen. Im Hofgeismarer Eulengrund sowie in Bad Karlshafen und Liebenau sollen neue angelegt werden, sagte Basler. In den beiden Städten stehen die Standorte noch nicht fest. In Liebenau soll der Weg vom Parkplatz zu den Magerrasen an der Diemel führen. Auch das Netz der Wanderwege wird überarbeitet. Wie in Immenhausen bereits geschehen, sollen Wege so zusammengefasst werden, dass die schönsten Abschnitte ausgewählt und zu attraktiven Routen zusammengelegt werden.

Naturpark sucht weitere Partner

Die Naturpark-Mitarbeiter wollen das 52-seiteige Veranstaltungsprogramm jetzt in Geschäften, Verwaltungen und Tourist-Informationen in der Region auslegen. In Kürze soll es über die Internetseiten www.naturpark-reinhardswald.de und überregional über www.grimmheimat.de abrufbar sein. Der Naturpark sucht noch weitere Partner, um sein Veranstaltungsprogramm zu erweitern. Vor allem im naturschutzfachlichen Bereich sollen Angebote dazukommen.