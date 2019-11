Nordhessen bringen Spenden in Roma-Siedlungen in Rumänien

Aufgeräumt, sauber, landschaftlich schön gelegen. Diesen Eindruck erhält der Besucher von Tirgu Mures.

Die 150.000 Einwohner große Kreisstadt in Siebenbürgen vermittelt auch an sonnigen Novembertagen mit ihrer großen Kathedrale, der historischen, zum Freizeitgelände ausgebauten Festungsanlage und der Hauptstraße in der City mit Bäumen und Blumenbeeten südländisches Flair.

Doch wie in manch anderen Regionen Südosteuropas hat die nach dem EU-Beitritt Rumäniens 2007 einsetzende positive Entwicklung von Wirtschaft und Infrastruktur noch längst nicht das ganze Land erfasst.

Auch hier existieren noch "Slums"

So existieren auch heute noch Armutsviertel, wie sie hierzulande nicht mehr anzutreffen sind. Am Rand von Tirgu Mures leben Roma in Hütten ohne Elektrizität und fließend Wasser.

Drei solcher Siedlungen hat die Hilfsaktion von Ottmar Rudert und Günter Rüddenklau in den vergangenen Tagen erreicht. Die beiden Organisatoren der Südosteuropahilfe arbeiten in Tirgu Mures mit Partnerorganisationen zusammen, die sich speziell um die Roma kümmern.

+ Willkommen: Die Besucher wurden auch in die einfachen Hütten eingeladen, wo sie Kleidung übergaben. © Gerd Henke

„Wir betreiben seit mehr als zehn Jahren Sozialarbeit in diesen Vierteln“, sagt Robi Petrina, Chef einer freikirchlichen Hilfsorganisation. Um mit den Roma ins Gespräch zu kommen, sei es wichtig gewesen, für Hilfsleistungen keine Bedingungen zu stellen. „Wir kamen, versorgten sie mit dem Nötigsten und boten unsere Hilfe an“, sagt Petrina. So habe man Vertrauen geschaffen.

Vertrauensverhältnis erleichtert einiges

Von diesem in Jahren aufgebauten Vertrauensverhältnis profitiert auch die Hilfe aus Nordhessen. So wurden auch Rudert und Rüddenklau am Wochenende mit großer Freude und Freundlichkeit empfangen. „Bettelei, Zudringlichkeiten, übergriffiges Verhalten wie wir sie anderswo schon erlebt haben, waren hier überhaupt nicht zu spüren“, sagt Ottmar Rudert.

Im Gegenteil, die Nordhessen wurden sogar in die armselligen Hütten eingeladen, wo die Bewohnerinnen ihnen stolz ein paar aus ihrer Sicht kostbare Habseligkeiten zeigten: ein Sonntagskleid, eine Puppe oder ein Blumengebinde aus Plastik.

Spenden bringen Menschen zum strahlen

Mit strahlenden Augen und großer Dankbarkeit nahmen auch hier Erwachsene und Kinder die Spenden aus Nordhessen an. „Es ist einfach schön zu sehen, dass die Spenden unserer Mitbürger eine solche Begeisterung und Freude entfachen können“, sagt Günter Rüddenklau. Deshalb sei es ihm und Rudert ein Anliegen, die rumänischen Partner in Tirgu Mures auch im nächsten Jahr wieder einzubinden.

Unser Redakteur Gerd Henke ist mit den Helfern in Rumänien unterwegs und berichtet von dort.

Hinweis: Geldspenden können weiterhin auf das Konto bei der Evangelischen Kreditgenossenschaft Kassel, IBAN DE13 5206 0410 0002 0001 05 eingezahlt werden. Verwendungszweck: „Moldawienhilfe“. Spendenquittungen werden ausgestellt. Adresse bitte angeben.