Freude über Pipeline-Aus bei Lokalpolitik und Bürgerinitiativen

Die Absage an die Salz-Pipeline aus dem osthessischen Kalirevier bis zur Weser hat bei Bürgerinitiativen und Lokalpolitikern die erwartbaren positiven Reaktionen hervorgerufen.

„Natürlich sind wir froh, dass es so gekommen ist“, sagt Cornelius Turrey, Bürgermeister von Oberweser. Es habe einfach keinen Sinn, Abfälle an einem anderen Ort als dem der Entstehung zu entsorgen. Nach den nun gekippten Plänen wäre Gieselwerder der Ort für die Einleitestelle in die Weser gewesen. Zudem hätten auf dem Gemeindegebiet auch die bis zu 40 Hektar großen Becken zum Auffangen der Salzbrühe gebaut werden müssen, erinnert Turrey an die „wahnwitzigen Pläne“. Der Kampf dagegen habe viel Zeit und Mühe und auch Geld gekostet, sagt der Bürgermeister. „Für uns ist das Pipeline-Aus eine besonders gute Nachricht“, aber es werde noch über Jahre weiter „viel Salzwasser die Weser runter fließen, bis die Entsorgung endgültig nachhaltig gelöst ist.“

Aktionsbündnis Märchenland ist erleichtert

„Mit Freude und großer Erleichterung“ hat auch das Aktionsbündnis Märchenland auf die Entscheidung der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Weser reagiert. „Damit ist dem K+S Konzern ein von Anfang an politisch höchst umstrittener Weg zur Abwasserbeseitigung unumkehrbar versperrt worden“, erklärt das Bündnis. Dieser Erfolg sei allerdings nicht der Landespolitik oder gar K+S zuzuschreiben, „sondern dem unermüdlichen Engagement und Durchhaltewillen ehrenamtlich streitender Bürger und der betroffenen Kommunen“. Es habe sich gelohnt, mit klarem Konzept für den Schutz der Naturlandschaft und gegen die Interessen gewinnorientierter Kapitaleigner vorzugehen. Das gebe Hoffnung auch für den Kampf für die Rettung des Reinhardswaldes.

Auch Kreis-SPD befürwortet Absage

Das Pipeline-Aus ist „ein großartiger Erfolg für die Menschen in unserer Region“, heißt es auch in einer Pressemitteilung der SPD im Kreis.

Konzern will mit Bürgern im Dialog bleiben

Das K+S-Büro in der Hofgeismarer Mühlenstraße bleibt vorerst noch geöffnet. „Wir bleiben auch weiterhin im Dialog mit den Bürgern vor Ort und werden in Kürze einige abschließende Gespräche mit Vertretern der Kommunalpolitik, Verbänden und Vereinen führen“, teilt Sprecher Michael Wudonig mit. Geöffnet wird dann letztmalig zum Herbstmarkt in Hofgeismar am Sonntag, 13. Oktober. Geplant sei, das Büro danach zu schließen.