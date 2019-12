Fusion von Wahlsburg und Oberweser: Endspurt in den Rathäusern

Der heutige letzte Teil der HNA-Info-Serie zur Gemeindefusion beschäftigt sich mit den finalen Umstellungsarbeiten in den Verwaltungen.

In den letzten beiden Wochen wurden in Zusammenarbeit mit dem Gebietsrechenzentrum ekom21 (Kassel) die EDV-Programme im Bereich des Finanz- und Einwohnermeldewesens umgestellt. Im Meldewesen wurden die Datensätze von über 5000 Bürgern auf die neue Datenbank „Wesertal“ übergeleitet. Gleichzeitig wurden die EDV-Arbeitsplätze modernisiert und angepasst und außerdem die internen Zugriffsrechte der Mitarbeiter geändert. Ab dem 6. Januar kann dann – hoffentlich – in beiden Bürgerbüros mit dem neuen Datenbestand gearbeitet werden.

Im Finanzwesen lag der Schwerpunkt in den letzten Wochen auf der Überleitung der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung. Anschließend wurde die Jahressollstellung 2020 für Wesertal angestoßen, aus der die Erstellung der Jahresbescheide für Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Müllabfuhrgebühren erfolgt.

Geschäftspartner über Fusion informiert

Die letzte Abrechnung der Wasser- und Abwassergebühren für die Hauseigentümer in Oberweser wurde ebenfalls vorbereitet. Wie berichtet, werden erstmals die digitalen Wasserzähler durch elektronische Datenauslesung ausgewertet.

Neben den maschinellen Umstellungsarbeiten wurden über 1000 Geschäftspartner über die Fusion schriftlich informiert. Die vorhandenen Steuer-, Arbeitgeber und Betriebsnummern und Mitgliedsnummern wurden neu beantragt. Ein weiterer Schwerpunkt war die Umstellung und Anpassung des Versicherungswesens für die Sach-, Gebäude- und Kfz-Versicherungen.

Neben all diesen Schwerpunkten waren aber auch neue Orts- und Straßenschilder, Dienstsiegel und Stempel zu bestellen beziehungsweise zu beschaffen sowie ein neuer Briefkopf zu entwerfen. Zudem wurden noch viele weitere Dokumente und Vordrucke umgestellt.

Es bleibt noch viel zu tun

Mit dem heutigem Tag werden von den Kassenverwalterinnen zum letzten Mal die Tagesabschlüsse der Kommunen Oberweser und Wahlsburg erstellt. Die ermittelten Kontobestände stellen dann gleichzeitig den Anfangsbestand von Wesertal dar.

Im neuen Jahr ist die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung Wesertal vorzubereiten und daran anschließend sind das gesamte gemeindliche Satzungsrecht sowie die bestehenden Entgelt- und Benutzungsordnungen sowie Einzelverträge anzupassen.

Es bleibt noch viel zu tun und sicherlich wurde bislang im Rahmen der Fusion auch noch nicht an alles gedacht, die Verwaltung ist jedoch zuversichtlich, die Fusion erfolgreich zu bestehen.

Ich freue mich, an diesem Jahrhundertereignis auf unserer kommunalen Ebene mitwirken zu können und mit dem Zusammenschluss den Weg der Wesertaler in eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft begleiten zu können. Letztlich wächst mit diesem Zusammenschluss eine Kommune heran, die bereits bei der Gebietsreform im Jahr 1971 angedacht war, jedoch damals wegen verschiedener Ortsteilsinteressen scheiterte.

Von Dirk Schmitt