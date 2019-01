Gemeinde Oberweser: Frau fährt auf Landstraße gegen Straßenschild

Unfall auf Landstraße

Für einen Sachschaden in Höhe von 3000 Euro sorgte am vergangenen Samstag um 10.25 Uhr auf der Landstraße in Richtung Gieselwerder eine 28-Jährige aus der Gemeinde Wahlsburg. Das teilte die Polizei Hofgeismar mit.