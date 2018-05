Ein rauschendes Handballfest: HSG Wesertal steigt in Landsliga auf

Am Ziel: Wesertals Handballer feiern den Aufstieg in die Landesliga.

Sektfontänen spritzten, Freudentränen flossen. Nach sechsjähriger Abwesenheit kehrt die HSG Wesertal in die Handball-Landesliga Nord zurück. Die Mannschaft von Trainer Frank Rossel gewann auch das Relegations-Rückspielspiel gegen die HSG Landeck/Hauneck.

Der Zweite der Bezirksoberliga Kassel/Waldeck setzte sich in vertrauter Umgebung mit 30:20 (15:6) durch. Das Hinspiel hatte Wesertal beim Vizemeister der Bezirksoberliga Hersfeld/Melsungen mit 29:26 gewonnen.

Vor und in der Oedelsheimer Sporthalle herrschte Gänsehaut-Atmosphäre. Über 500 Handballbegeisterte, darunter knapp 100 Gästeanhänger, waren gekommen, um das Spektakel mitzuerleben und ihre Mannschaft zu unterstützen. Die, die in der Halle keinen Platz ergattern konnten, versammelten sich im Zelt vor der Spielstätte. Sowohl drinnen als auch draußen herrschte eine tolle Stimmung.

Und nach 60 Minuten kannte der Jubel im Wesertaler Lager keine Grenzen. Freudestrahlend lagen sich die Spieler in den Armen und feierten mit ihren Freunden, Bekannten und Fans den Aufstieg. So auch Trainer Frank Rossel: „Ich bin gücklich und stolz auf mein Team. Ich mag mir das tiefe Loch gar nicht vorstellen, in das wir gefallen wären, wenn wir verloren hätten.“