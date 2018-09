Mit voller Kapelle zur TSG

Wesertals Handballer laufen in Dittershausen auf

+ © Hofmeister Von Frankfurt nach Dörnhagen: Til Schräder steht der HSG Wesertal im Auswärtsspiel gegen die TSG Dittershausen am Sonntag zur Verfügung. © Hofmeister

Zur ungewohnten Zeit am Sonntag, 18 Uhr, wird die HSG Wesertal ihr zweites Auswärtsspiel in der Handball-Landesliga bei der TSG Dittershausen (in Dörnhagen) bestreiten. Dort steht der Aufsteiger erneut vor einer hohen Hürde, denn die TSG ging mit einer eingespielten Mannschaft in die Saison.