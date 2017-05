Oberweser will jetzt gar keine Windkraft mehr

Gemeinde prüft Austritt aus Energiegenossenschaft Reinhardswald

+ © Thiele Thomas Windkraftanklagen am Diemeltal: Solche Anblicke befürchtet man auch im Reinharedswald. © Thiele Thomas

Die Gemeinde Oberweser hat jetzt eindeutig klar gemacht, dass sie keine Windkraftanlagen in ihrer Gemarkung oder in der Nachbarschaft haben will.