Rathaus Gieselwerder muss geräumt werden

Rathaus Oberweser in Gieselwerder.

Oberweser. Das Rathaus der Gemeinde Oberweser muss ab Anfang Oktober geräumt werden und wird dann bis ins neue Jahr hinein nicht nutzbar sein.

Das gab Bürgermeister Cornelius Turrey am Mittwochabend in der Ortsbeiratssitzung in Gieselwerder bekannt. Grund sind Risse im Gebäude, die untersucht werden müssen, um die Ursachen und die Standsicherheit des Rathauses zu klären.

Wie Turrey erläuterte, sind bereits seit langer Zeit Risse in den Wänden des Gebäudes, das 1914 direkt an der Weser auf dem Gelände der ehemaligen Wasserburg und anstelle des nach Blitzschlag abgebrannten Amtshauses erbaut wurde. Bereits seit 2014 werden die Risse überwacht. In den vergangenen Monaten hätten sich die Bewegungen verstärkt, sodass man nun handeln müsse, sagte der Bürgermeister: „Es ist derzeit noch unklar, ob es dramatisch ist.“ Das könnten erst genauere Untersuchungen der Wände und der Decken ergeben, die man öffnen müsse, um zu sehen, woran es liegt. Vorher wurden schon der Baugrund untersucht und ein Statiker und ein Zimmermann hinzugezogen. Als vor einigen Jahren das schwere Aktenarchiv vom Dachboden ins Haus des Gastes verlegt wurde, hatte sich das Balkenwerk schon einmal erkennbar bewegt.

Laut Bürgermeister seien offenbar in den vergangenen Jahrzehnten bei Umbauten Eingriffe erfolgt, die nicht förderlich für die Standsicherheit des Gebäudes waren, das einen Bruchsteinsockel, ein gemauertes Erdgeschoss und ein Sichtfachwerk in den Geschossen darüber besitzt.

Es wäre laut Turrey ideal, wenn es nur darum ginge, „vier Nägel und zwei Balken zu ersetzen“, die Schäden könnten aber auch tiefgehender sein. Dass sollen die Untersuchungen klären, für die das Haus wegen des dann abgeschalteten Stroms und des Baustellendrecks geräumt werden muss, damit die Verwaltung arbeitsfähig bleibt.

Umzug in Haus des Gastes

Das Bauamt wurde bereits in das Rathaus in Wahlsburg verlegt, die übrigen Büros ziehen voraussichtlich ab der zweiten Oktoberwoche – abhängig von den Umschaltungen der Telekom – in das Haus des Gastes um, was die Anmietung von Bürocontainern erspart. Für die Nutzer des Haus des Gastes werden Ausweichmöglichkeiten gefunden.

Während des Umzugs bleibt die Verwaltung für drei Tage geschlossen. Anträge im Zusammenhang mit der Wahl werden aus technischen Gründen dann in Lippoldsberg bearbeitet, alle anderen Bürgerbüroaufgaben bleiben in Gieselwerder. Wahrscheinlich werde man in diesem Jahr nicht wieder zurück ins alte Rathaus können, sagte Turrey.