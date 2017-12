RP wertet aus: So wird gegen die Oberweserpipeline argumentiert

Kreisteil Hofgeismar. 130 Stellungnahmen und Listen mit rund 600 Unterschriften gegen die vom Düngemittelhersteller K+S geplante Oberweserpipeline zur Entsorgung von Salzabwässern sind beim Regierungspräsidium (RP) in Kassel eingegangen.

Träger öffentlicher Belange, also Behörden, Unternehmen und Verbände, hatten im August und im September die Möglichkeit, im Raumordnungsverfahren ihre Argumente einzureichen und zu begründen.

In einer Pressemitteilung nennt Michael Conrad, Sprecher des Regierungspräsidiums, die häufigsten Argumente. Ganz oben stehen dabei mögliche Auswirkungen auf den Naturpark Reinhardswald, den Weserraum und die dort lebenden Menschen. Viele Einwender zweifeln an der wasserrechtlichen Genehmigungsfähigkeit der geplanten Einleitung und stellen die Notwendigkeit des Vorhabens und seine Rechtfertigung infrage. Dabei wird auf andere Möglichkeiten zur Lösung der Abwasserproblematik des Kalireviers verwiesen.

Auch zur Begründung des Umfangs der Suchräume für Speicherbeckenanlagen von bis zu 40 Hektar werden Gegenargumente vorgebracht. Ein großer Teil der Stellungnahmen zu dem geplanten Leitungskorridor enthält Hinweise auf örtliche Bedingungen, die nicht ausreichend beachtet seien, wie Schutzgebiete oder anderweitige Nutzungen.

Die Raumordnungsbehörde, die zum RP gehört, plant einen Termin zur Erörterung der Pläne mit K+S und den Einwendern im März. Eine Entscheidung über die Raumordnung könnte laut RP im Juni fallen. Das bedeutet, dass dann ein möglicher Korridor für die Pipeline und das Rückhaltebecken feststehen könnte. Der könnte nach Abwägung aller Belange auch anders aussehen, als von K+S beantragt. Erst danach kann das Genehmigungsverfahren beginnen, in dem letztlich über das Projekt entschieden wird.

Hintergrund

Querung wird weiter untersucht

Für die Querung des Weserhanges waren laut Regierungspräsidium weitere Untersuchungen notwendig geworden. Ergebnis ist, dass für eine Trassierung im Weserhang gegenüber dem ursprünglichen Antrag umgeplant wird. In den Stellungnahmen, die bei der Behörde eingegangen sind, haben die Träger öffentlicher Belange Alternativen zum beantragten Leitungsverlauf vorgeschlagen, sowohl für einzelne Bereiche als auch für die Gesamtfläche. Durch die Pipeline will K+S Salzabwasser aus der Produktion vom hessisch-thüringischen Kalirevier bis hin zur Oberweser mitsamt großflächigem Abwasserbecken an der Nordspitze Hessens entsorgen.