Regina Pinks-Freybott seit Eröffnung des Museums dabei

Seit Eröffnung des Dorfmuseums 1996 in Oedelsheim ist Regina Pinks-Freybott dort engagiert. Sie ist eine auf Museen spezialisierte Ethnologin und hatte in Göttingen studiert. Deshalb beschäftigt sie sich im Museum vor allem im Bereich Volkskunde.

Die 53-Jährige arbeitet seit 25 Jahren in einem Göttinger Fachverlag für Psychologie im Bereich Zeitschriften und englischsprachiger Korrespondenz.

Regina Pinks-Freybott war zunächst als stellvertretende Spartenleiterin als erste Frau im Vorstand des Heimat- und Verkehrsvereins Oedelsheim tätig. Von 2004 bis 2007 war sie stellvertretende Vorsitzende und seit 2017 hat sie das Amt der Schriftführerin inne. Von Anfang an übernahm sie auch die sonntägliche Aufsicht im Museum.

Zu Beginn galt es, die von den Oedelsheimern im Bereich Brauchtum zusammengetragenen Sammlungen zu Objektgruppen zu ordnen. Seitdem bereitet Pinks-Freybott Ausstellungskonzepte mit neuen Schwerpunkten vor. Regina Pinks-Freybott ist dabei auch für die Werbung in der Zeitung, in Online-Portalen, auf Flyern und Plakaten zuständig.

Die Themen reichen von der Flößerei über „Schule früher und heute“ bis zu „Echt Schaf!“, vom Brauchtum bis zu Foto- und Bilderausstellungen. Wichtig ist für sie die Zusammenarbeit mit den Bürgern, betont die Mitarbeiterin. So war bei der Vorbereitung der Ausstellung zur Schafzucht der Austausch mit dem Schafhalter vor Ort sowie dessen Fachwissen wichtig.

Um das Museum zukunftsfähig zu machen, müsse das Interesse der jüngeren Generation geweckt werden, sagt sie. Das sei bei den jüngsten Schauen wie der Spielzeugausstellung gut gelungen. Während des Spielenachmittags, der zum Programm gehörte, konnten die Kinder alte Spiele wie Staffellauf oder Gummitwist ausprobieren. Die Ausstellung in diesem Jahr soll im Kontrast aus dem alten Wirtschaftsgebäude von 1656 und moderner Kunst die „Verstaubtheit aufbrechen“. Das ist Pinks-Freybotts Konzept. Am Tag des Denkmals bietet die ausstellende Künstlerin Estrella Fuge Malen mit Kindern an. „So gewinnen wir Kinder und Jugendliche für das Museum“, ist Pinks-Freybott überzeugt.

Die Grundidee des Dorfmuseums war es, eine Stätte der Begegnung zu schaffen. Als „lebendiges Museum“ bietet es anderen Vereinen Raum für Aktivitäten und ist zudem auch Außenstelle des Standesamtes der Gemeinde Oberweser.

Die Kaninchenausstellung und die Weihnachtsfeier der Junggesellen finden neben anderen Veranstaltungen jedes Jahr in dem Fachwerkhaus statt. Alle zwei Jahre bietet es Platz für 70 bis 100 Personen bei dem Kulturaustausch mit den Gästen aus der ungarischen Partnergemeinde Adony.