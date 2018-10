Erste Ideen für Notlösung für Touristenattraktion "Wasser bergauf" 

Oberweser. Wie es mit der Zukunft der durch Sturmschäden trockengelegten Touristenattraktion „Wasser bergauf“ bei Gieselwerder weitergeht, ist offen.

Zwar gibt es erste Ideen für eine Notlösung, doch es ist unklar, wie sie umgesetzt werden können. Der Sturm Friederike hatte im Winter in dem Tal oberhalb von Gieselwerder so schwere Schäden verursacht, dass die Aufräumarbeiten immer noch nicht abgeschlossen sind und sowohl der Abstecher des Weserbergland-Prädikatswanderweges nach Gieselwerder als auch der Ecopfad vom Lumbach zum „Wasser bergauf“ gesperrt sind (wir berichteten). An einem Teil besteht noch Lebensgefahr durch umgestürzte Bäume, der andere Weg ist durch hochgestellte Wurzelteller zerstört.

„Ohne schweres Gerät geht es nicht“, schilderte Bürgermeister Cornelius Turrey kürzlich in einer Ortsbeiratssitzung das Ergebnis von Ortsbegehungen mit Hessen Forst und Naturpark Reinhardswald. Die meisten abgesägten Baumstämme seien mit Seilwinden geborgen worden, die letzten großen Wurzelteller seien aber nicht zu bewegen und an Ort und Stelle geblieben. Mit großen Baggern sei das steile Gelände aber nicht erreichbar und es würden wohl Arbeitseinsätze mit Hacke, Schaufel und Säge nötig, um den Weg wieder herzustellen und den Mühlengraben zum „Wasser bergauf“ wieder mit Wasser zu versorgen. Da kämen schnell mal 15 000 bis 20 000 Euro Kosten zusammen.

Am „Wasser bergauf“ an der Kreuzung des Grabens mit der Landesstraße nach Gottsbüren sorgt eine optische Täuschung dafür, dass es so aussieht, als fließe der Bach hier nach oben. Doch derzeit kommt das Wasser nicht mehr hier an, auch die Miniaturmühlen des Freilichtmuseums Mühlenplatz hatten zuletzt kein Wasser mehr. Ein Vertreter des Naturpark Reinhardswald habe vorgeschlagen, zunächst einmal den Graben bis zur ersten Kurve, wo ein kleinerer Bach aus dem Wald kommt, notdürftig herzurichten, damit wieder etwas Wasser fließen kann.

Hessen Forst sei mit größeren Aufgaben zur Aufarbeitung der Waldschäden beschäftigt und für die Naturpark-Mitarbeiter wäre es ein wochenlanger Einsatz, erklärte Turrey weiter. Es handele sich zwar um einen Ecopfad, doch es könne weder Aufgabe allein der Gemeinde Oberweser sein, den seit Jahrzehnten beliebten Wanderweg instandzusetzen, noch alleine der örtlichen Vereine. Aber: Selbst wenn eine Lösung für Weg und Graben gefunden werde, bleibe von der bisherigen idyllischen Anmutung in den nun kahlen Bereichen wenig übrig.