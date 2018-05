Wesertals Handballer wollen zweiten Schritt machen

Samstag kommt Landeck/Hauneck nach Oedelsheim

+ © Hofmeister Joachim Sechsfacher Torschütze: Linus Freybott will auch im Rückspiel treffen und mit Wesertal den Einzug in die Landesliga feiern. © Hofmeister Joachim

Teil eins mit Bravour erledigt - so ließe sich der 29:26 (9:12)-Erfolg der HSG Wesertal im Relegationsspiel gegen die HSG Landeck/Hauneck beim Blick auf das Ergebnis wohl am ehesten zusammenfassen. Doch ganz so souverän, wie es das Resultat vermuten lässt, verlief die Partie der beiden Bezirksoberliga-Vizemeister nicht.