Ottmar Ruderts bekannte Hilfsaktion für Osteuropa startet

Ostheim/Westuffeln. Das Telefon bei Ottmar Rudert in Ostheim steht seit Tagen nicht mehr still. Viele Anrufer haben nur ein Anliegen: „Wann können wir unsere Spenden wieder abgeben?“ Gemeint sind Spenden für die ärmsten Regionen Südosteuropas.

Im Landkreis Kassel und darüber hinaus ist inzwischen bekannt, dass Ottmar Rudert und sein Freund Günter Rüddenklau aus Westuffeln schon seit Jahren im Spätherbst eine große Hilfsaktion für Rumänien, Moldawien und die Ukraine organisieren.

Immer dann, wenn die beiden Landwirte Ende Oktober ihre Scheunen von Feldfrüchten leer geräumt haben, geht es los. Das ist auch jetzt wieder der Fall – ab dem heutigen Samstag können Kleidung, Schuhe, Fahrräder, Kinderspielzeug, Schulranzen und haltbare Lebensmittel auf den Höfen von Rudert und Rüddenklau abgegeben werden. Und wer noch eine funktionstüchtige Waschmaschine, einen Kühlschrank oder einen Elektroherd hat, kann ein solches Gerät gerne spenden.

Wer die Hilfsaktion indes finanziell unterstützen möchte, kann einen Betrag auf das Konto des Kirchenkreisamtes Hofgeismar-Wolfhagen bei der Evangelischen Kreditgenossenschaft Kassel einzahlen.

Die Hilfsaktion hat in den vergangenen Jahren immer größere Ausmaße angenommen. Was vor elf Jahren mit einem Lkw begann, das hat sich mittlerweile zu einer großen Nummer entwickelt. Der zehnte Hilfskonvoi vergangenes Jahr umfasste insgesamt sieben randvoll beladene Sattelzüge. Fünf gingen nach Rumänien, zwei in die Ukraine, wovon einer noch bis ins Kriegsgebiet im Donbas kam.

Die beiden Landwirte können sich inzwischen auf ein breites Netz von Unterstützern verlassen. Dazu gehören Firmen, Betriebe, Vereine und selbstverständlich zahlreiche Privatleute. Für viele ist die Spende für Südosteuropa bereits fester Bestandteil des Jahresplans.

Und warum opfern Rudert und Rüddenklau soviel Zeit und Mühe und auch eigenes Geld? Die Antwort ist einfach: „Es berührt uns jedes Mal aufs Neue, wie viel Dankbarkeit uns von den Menschen entgegengebracht wird“, sagt Rudert. Zudem könne man es sich im reichen Westeuropa kaum vorstellen, in welch bitterer Armut die Landbevölkerung teilweise noch lebt. „Da freut man sich noch über jede Kleinigkeit, die das Leben ein bisschen einfacher zu machen verspricht.“ Während in den größeren Städten inzwischen noble Karossen und stattliche Häuser zum Straßenbild gehörten, spanne die arme Landbevölkerung noch immer Ochs und Maultier vor den Karren. Diesen Menschen zu helfen, ist auch der Zweck der Hilfsaktion, sagt Rudert. In Rumänien ebenso wie in der Ukraine.