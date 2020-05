Lämmer sorgen für Vollbremsung der Regiotram - Polizei ermittelt

Lämmer auf den Gleisen waren der Grund für eine Vollbremsung einer Regiotram bei Hofgeismar. Die Polizei ermittelt, es kam zu Verspätungen und Streckensperrungen.

Hofgeismar (Landkreis Kassel) - Eine Regiotram, die von Kassel nach Hofgeismar-Hümme unterwegs war, musste am Montagabend eine Vollllbremsung einlegen. Auf dem Gleisbett vor dem Zug waren rund 30 Lämmer zu sehen, die die Gleise überquerten.

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Lämmer waren von Muttertieren getrennt

Die Herde Junglämmer gehört laut Polizeibericht einer Tierhalterin aus Hofgeismar und sollte den ersten Tag getrennt von der Mutterherde in einem separaten Stall verbringen. Doch das ging nach hinten los: Der Trennungsschmerz der Vierbeiner war offensichtlich so groß, dass die jungen Tiere ausbüxten, um wieder zur Mutterherde zurückzukommen. Dazu marschierten die rund 30 jungen Schafe über die Gleise bei Hofgeismar.

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Lokführer der Regiotram hat schnell reagiert

Der Lokführer der Regiotram, die in diesem Moment von Kassel in Richtung Hümme unterwegs war, musste mit 90 Stundenkilometer eine Schnellbremsung einlegen, da rund 30 Tiere mitten auf den Gleisen standen. Eine Portion Glück und die schnelle Reaktion des Fahrers der Regiotram verhinderte laut Bericht der Polizei Schlimmeres. Die anwesenden Reisenden in der Regiotram kamen mit dem Schrecken davon. Auch die Lämmer blieben unversehrt.

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Ermittlungen der Bundespolizei und Verspätungen

Der Vorfall hatte allerdings Folgen für den Nahverkehr: Insgesamt sechs nachfolgende Züge verspäteten sich wegen des Vorfalles um rund 40 Minuten, da die Strecke temporär gesperrt werden musste. Die Bundespolizeiinspektion Kassel ermittelt jetzt wegen des Verdachts eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

