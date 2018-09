Proteste gegen neue Weserbrücke

Die konkreten Pläne liegen noch nicht vor, doch schon jetzt regt sich Protest gegen den vom Land Hessen geplanten Neubau der sanierungsbedürftigen Weserbrücke in Gieselwerder.

Die Anwohner vor allem der Brückenstraße, der Ortsdurchfahrt, fürchten eine steigende Lärm- und Schmutzbelastung, falls die neue Brücke exakt an Stelle der alten gebaut würde. Sie favorisieren einen Neubau außerhalb des Ortes.

Hartmut Rossel hat sich als Sprecher der „Initiative lebenswertes Gieselwerder“ an den Ortsbeirat gewandt. Er beschreibt in einem dreieinhalbseitigen Schreiben, dass vor allem die Anwohner der über die Brücke führenden Landesstraße schon jetzt erheblich unter dem Verkehrslärm leiden müssen und der Verkehr nach einer Studie des Bundesverkehrsministeriums noch erheblich zunehmen werde. Anlass zu ihren Befürchtungen ist ein in Gieselwerder kursierender Bericht, nach dem sich das Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil gegenüber der Gemeinde Oberweser bereits auf einen Neubau an alter Stelle festgelegt habe.

Bislang hält sich Hessen Mobil aber alle Optionen offen. Gegenüber der Gemeinde Oberweser und auch auf eine aktuelle Anfrage unserer Zeitung erklärte Hessen Mobil, dass mehrere Varianten für den Neubau geprüft würden.

Im Juni gab es bereits einen ersten Behördentermin vor Ort, bei dem nach Angaben von Bürgermeister Cornelius Turrey drei bis vier Zeichnungen für einen Neubau an Ort und Stelle vorgelegt wurden. Es seien auch Varianten an anderer Stelle geprüft worden, hieß es damals.

Laut Turrey bestehe die Denkmalpflege darauf, dass die 1899 errichteten Brückenköpfe erhalten bleiben, lediglich beim Mittelteil seien Zugeständnisse möglich. Bei einem alternativen Neubau könnte die alte Brücke laut Turrey aber nur noch als Fußgänger- und Radwegebrücke genutzt werden.