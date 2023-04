Bauarbeiten der B80 verzögern sich: Freie Fahrt in Vaake erst im Oktober

Straßensanierung in Reinhardshagen

+ © Gerd Henke Die Witterung lässt es zu, dass die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Vaake jetzt wieder vorangehen. Derzeit wird der Bürgersteig auf der Südseite gepflastert. Am Montag soll der fünfte Bauabschnitt beginnen. © Gerd Henke

Witterung und Unterbau-Probleme verzögern die Sanierung der B80 in der Ortsdurchfahrt Vaake. Eigentlich sollten die Bauarbeiten schon längst abgeschlossen sein.

Reinhardshagen – Ursprüngliche Planungen gingen davon aus, dass die Sanierung der Bundesstraße 80 in der Ortsdurchfahrt Vaake bereits vor einem Monat abgeschlossen sein sollte. Doch nun verzögern sich die Arbeiten weiter. Reinhardshagens Bürgermeister Fred Dettmar teilte jetzt den Gemeindevertretern mit, dass mit der Fertigstellung der Straße erst im Oktober zu rechnen sei.

Probleme mit der Witterung und dem Untergrund würden die Bauarbeiten verzögern. So habe sich herausgestellt, dass im dritten und vierten Bauabschnitt mehr vom alten Untergrund herausgenommen werden musste als zunächst vorgesehen. Ein Drucklastplattenversuch habe ergeben, dass der Unterbau bis zu 60 Zentimeter ausgetauscht werden musste. Auch habe es unvorhergesehene Probleme mit dem Wasserleitungsnetz und dem Kanal gegeben.

Zudem habe die Baufirma Probleme mit Subunternehmen gehabt, „die einfach nicht gekommen sind“. Nun führe die Firma Pflasterarbeiten selber aus. Für die Ortsdurchfahrt sind insgesamt sieben Bauabschnitte vorgesehen. Der fünfte beginnt am kommenden Montag. Unterdessen stecke die Sanierung der Landesstraße 3229 in der Ortsdurchfahrt immer noch in der Planungsphase. Wann mit den Arbeiten begonnen werden könne, stehe noch nicht fest.

Dettmar weist darauf hin, dass sich auch die Planung der innerörtlichen Baustellenumfahrung als schwierig erweise. Um die Förderung durch das Land Hessen nicht zu gefährden, müssten die Fördervorgaben peinlichst eingehalten werden. „Das erfordert genaueste Bauplanung“, so Bürgermeister Fred Dettmar. (Gerd Henke)