Dampf aus Gulaschkanone: Beim Lattenschiffbau in Vaake wird die erste Bohle gebogen

Entscheidender Schritt geglückt: Eine fünf Zentimeter dicke Eichenbohle zu biegen, ist gar nicht mal so einfach. Dass dies nun glückte, darüber freuen sich die Lattenschiff-Bauer (von links) Jörg Löser, Sebastian Strutzke, Jürgen Kröhnert, Andreas Vollack und Knut Zierenberg. © Tanja Temme

Bei den Schiffsbauern aus Vaake geht es endlich voran: Die erste Bohle wird gebogen. Das gelingt mithilfe einer außergewöhnlichen Idee.

Reinhardshagen – Mit heißem Wasserdampf aus der Gulaschkanone ging es beim Lattenschiffbau in Vaake nun einen entscheidenden Schritt voran: Nach einer längeren Pause gelang es den Schiffsbauern endlich die dicken Eichenbohlen für den Rumpf und die Seiten zu biegen – eine wichtige Etappe, die mit viel Kreativität am Pfingstwochenende umgesetzt wurde.

Schon seit Längerem suchten die Mitglieder des Lattenschiff-Vereins nach einer Möglichkeit die fünf Zentimeter dicken Bretter zu biegen. „Dafür haben wir verschiedene Experimente unternommen, etwa mit Gasbrennern und feuchten Tüchern versucht das Holz in Form zu bringen“, erinnert sich Vereinsvorsitzender Andreas Vollack an die wenig befriedigenden Versuche.

Früher hätte man das Holz mit nassen Jutesäcken umwickelt und es unter Druck über einer Feuerstelle befestigt, bemerkte Mitglied Jürgen Kröhnert, da die Prozedur mehrere Tage dauere und auch aus Brandschutzgründen wäre das undenkbar gewesen. Als Vollack die Idee kam, mittels seiner Gulaschkanone Wasserdampf zu erzeugen, war man schließlich auf der richtigen Spur. „Nun mussten wir nur noch eine Kiste bauen, in der die Bohle vom 110 Grad heißen Dampf durchfeuchtet werden konnte“, so Kröhnert. In diese wurde das eine Ende des fast zehn Meter langen Brettes eingeführt und mit einem 60 Kilogramm schweren Sandstein beschwert.

„Nach gut drei Stunden hatte der Teil der Bohle dann genau die gewünschte Krümmung erreicht.“ Zwei Stunden zuvor hätten sie allerdings schon die Gulaschkanone anheizen müssen, um die 300 Liter Wasser zum Dampfen zu bringen. Da ein Lattenschiff im Wesentlichen aus drei an den Enden gebogenen Brettern besteht, müssen die Vereinsmitglieder noch viermal diesen Vorgang wiederholen.

Lattenschiff-Verein aus Vaake sucht noch Mitglieder

„Die beiden Seitenteile kommen als Nächstes dran.“ Parallel dazu wird der Boden des Schiffes mit Spanten, also gebogenen Holzteilen, bestückt. „Dafür haben wir im Wald Eichenäste gesammelt, die eine bestimmte Krümmung haben“, erläuterte Knut Zierenberg. Natürlich hegte der ein oder andere der Lattenschiffbauer den Wunschtraum, dass ihr Schiff bis zum Flößertag im September fertiggestellt sein würde. Doch das habe man verworfen. „Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen.“, hieß es da einstimmig von dem sechsköpfigen Team.

Dass diese ihre Sache ziemlich ernst nehmen, hört man schnell heraus, wenn sie von ihrem Schiffsbau reden. So würden sie sich am liebsten Eisennägel von einem Schmied fertigen lassen und den Rumpf mit Hanf und Teer, eben so, wie es früher üblich war, bearbeiten. „Ob wir heute noch Teer bekommen, werden wir sehen, ansonsten nehmen wir Bitumen, meinte Kröhnert. Grundsätzlich würde sich der Verein nicht nur über weitere Mitglieder freuen, die Lust haben, tatkräftig mit anzupacken, sondern auch über die ein oder andere Spende.

„Es werden noch einige Kosten auf uns zukommen, dafür benötigen wir Geld“, meinte Vollack. Dass ihr Lattenschiff sicher eine Attraktion in Reinhardshagen sein wird, davon ist man schon jetzt überzeugt. „Was wir irgendwann mal damit anstellen werden, ist noch Zukunftsmusik – einige Ideen haben wir natürlich schon.“ (Tanja Temme)