DLRG-Jugend lernt für den Ernstfall in Reinhardshagen

Von: Hanna Maiterth

Unterstützung von der Gemeinde: Die Wesertalhalle steht den Kindern und Jugendlichen zur freien Verfügung. © Hanna Maiterth

150 Nachwuchskräfte nehmen am Zeltlager der DLRG-Jugend in Reinhardshagen teil. Dabei ging es neben Spiel und Spaß auch darum, für den Ernstfall zu üben.

Reinhardshagen – Eine Rallye durch Reinhardshagen, abkühlen im Freibad der Gemeinde und sich in Teamspielen miteinander messen. Das stand bei der Jugend der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus dem Kreisverband Fulda-Weser vergangenes Wochenende auf dem Programm. Für die 160 Kinder und Jugendlichen, die aus dem gesamten Landkreis sowie aus der Stadt Kassel nach Reinhardshagen gekommen sind, ist es das erste Zeltlager nach den Einschränkungen der Coronapandemie.

„Wir wollen, dass sich die Mitglieder der verschiedenen Ortsgruppen kennen lernen und vernetzen“, sagt Robin Matuschek (21), Jugendvorsitzender beim Kreisverband Fulda-Weser. Jonas Böttner (29) von der DLRG Hofgeismar, der mit Matuschek und der stellvertretenden Jugendvorsitzenden, Sophie Rexwinkle (26), das Organisationsteam des Zeltlagers leitet, ergänzt: „Das stärkt nicht nur das Teamgefühl, sondern auch die DLRG-Struktur.“ Denn spätestens im Erwachsenenbereich werden die ehrenamtlichen Mitglieder Seite an Seite im Einsatz Leben retten. So wie zum Beispiel nach der Überschwemmung im Aartal. „Dann ist es auch egal, welcher Ortsgruppe man angehört“, sagt Böttner.

Die Nachwuchsretter werden spielerisch an das Ehrenamt herangeführt, aber es geht auch darum, das Fachwissen aus dem Bereich der Lebensrettung im Wasser abzuklopfen. Während der Donnerstag noch für ein entspanntes Ankommen genutzt wurde, starteten am Freitag die Workshops. Dafür hatte sich jede der neun Ortsgruppen eine Station überlegt. Basteln stand dabei ebenso auf dem Programm wie sportliche Aktivitäten.

DLRG-Jugend probt für den Ernstfall in Reinhardshagen: Ehrenamtliche Arbeit ins Bewusstsein der Menschen bringen

Am Nachmittag dann ein Ausflug ins Freibad, wo gezeigt wurde, was die DLRG macht. „Wir wollen in Reinhardshagen natürlich auch unsere ehrenamtliche Arbeit ins Bewusstsein der Menschen bringen“, sagt Matuschek. Zu den Teilnehmenden gehören unter anderem Pascal Kolloch vom Ortsverband Kassel und Max Schmidtke (16) vom Ortsverband Lohfelden-Fuldabrück. Der 18-jährige Pascal Kolloch ist zwar erst seit einem halben Jahr bei der DLRG, doch als Mitglied des Deutschen Roten Kreuz ist er vertraut mit dem Thema Katastrophenschutz. „Was mich so interessiert, ist die Arbeit am und im Wasser“, erklärt er.

Der Nachwuchs vom Ortsverband Reinhardshagen: Pit Breiter (15), Nina König (9), Lena Stuhlgies (8), Milas Kath (15) und Alina Gerth (9). © Maiterth, Hanna

Die Möglichkeiten bei der Ausbildung seien riesig. Max Schmidtke ist schon beinahe neun Jahre dabei und kam über einen Schwimmkurs zur DLRG. Inzwischen halten ihn nicht nur Freunde bei dem Hobby, er engagiert sich gerne ehrenamtlich und möchte damit Menschen helfen. Besonders die Einsätze mit Boot interessieren ihn. Dass es auch noch Spaß macht, das hat viele der Teilnehmenden zum DLRG gebracht und dort gehalten, wie immer wieder zu hören ist.

Vier Tage lang sind die Kinder und Jugendlichen der Ortsgruppen Reinhardshagen, Breuna, Hofgeismar, Grebenstein, Immenhausen, Kassel, Niestetal, Lohfelden-Fuldabrück und Baunatal beim Zeltlager in Reinhardshagen. Unterstützung bekommen sie von allen Seiten. Unter anderem von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, vom Energieversorger EAM, von der Bäckerei Ruch und der Wilhelmsthaler Mineralbrunnen GmbH sowie von der Gemeinde Reinhardshagen. Die Wesertalhalle, die von der Gemeinde gestellt wird, dient nun als zentraler Dreh- und Angelpunkt. Die Zelte konnten die ehrenamtlichen Nachwuchsretter auf der benachbarten Wiese von Michael Tolle aufschlagen. „Es ist toll, was man gemeinsam auf die Beine stellen kann“, finden die Organisatoren. (Hanna Maiterth)