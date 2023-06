Erhalt eines Kulturguts auf der Weser - Gierseilfähre in Veckerhagen fährt weiter.

Von: Julian Brückmann

Vereinbarung getroffen: Göttingens Landrat Marcel Riethig (links) und der Kasseler Regierungspräsident Mark Weinmeister einigten sich auf eine Kostenteilung der Weser-Fähre. © Julian Brückmann

Vereinbarung unterzeichnet: Das Land Hessen und der Landkreis Göttingen einigten sich auf eine Kostenteilung der Weser-Fähre in Veckerhagen.

Veckerhagen/Hemeln – Seit mindestens 680 Jahren verbindet die Gierseilfähre, besser bekannt als Weser-Fähre, die Orte Veckerhagen und Hemeln an der Weser. Dieses Kulturgut soll erhalten bleiben. Zu diesem Zweck haben der Kasseler Regierungspräsident Mark Weinmeister und Göttingens Landrat Marcel Riethig gestern eine Vereinbarung auf der Fähre unterzeichnet, mit der die Betriebs- und Unterhaltungskosten künftig zu gleichen Teilen getragen werden.

Die Vereinbarung sieht vor, dass sich der Landkreis Göttingen verpflichtet, die für den Betrieb und Unterhalt der Gierseilfähre in Veckerhagen anfallenden Kosten dem Land Hessen zur Hälfte zu erstatten.

Regierungspräsident Mark Weinmeister lobte die gemeinsamen Anstrengungen. „Die Fähre ist für die Anwohner eine wichtige Verkehrsader und ein touristisches Aushängeschild in der Region“, sagte er. Zudem sei sie fast geräuschlos und CO2-neutral.

Die Weser-Fähre bringt Passagiere von Veckerhagen nach Hemeln und zurück. ARchi Die Weser-Fähre bringt Passagiere von Veckerhagen nach Hemeln und zurück. ARchi © Schulte

Landrat Marcel Riethig erklärte, dass die Fähre nicht nur ein Verkehrsweg sei, sondern auch Kult – als Ausflugziel und Station bei Radtouren und Biker-Treffen. „Es ist mir ein Herzensanliegen.“ Als Pläne zur Privatisierung im Jahr 2017 gescheitert waren, wurden die Gespräche zwischen Hessen und Niedersachsen über eine Aufteilung der Kosten intensiviert. Bei den mehrjährigen Verhandlungen sei es um Geld und technische Fragen gegangen. „Der Abschluss ist nun ein Zeugnis von guter Nachbarschaft“, betonte der Landrat.

Laut Angaben des Regierungspräsidiums Kassel (RP), ist das Land Hessen Eigentümer der Fähre und verwaltete sie bislang in Eigenregie. In Absprache mit dem Pächter, Benjamin Bolte, bearbeitete man alle anfallenden Kosten. Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen stellte hierfür die entsprechenden Mittel zur Verfügung. Die Kosten sollen laut RP Jahr für Jahr unterschiedlich hoch ausfallen und können aus wenigen Hundert, bei größeren Reparaturen oder technischen Prüfungen aber auch mehrere Zehntausend Euro betragen.

Die Weser-Fähre bringt Passagiere von Veckerhagen nach Hemeln und zurück. Archi Die Weser-Fähre bringt Passagiere von Veckerhagen nach Hemeln und zurück. Archi © Schulte

Reinhardshagens Bürgermeister Fred Dettmar steht hinter dem Zusammenschluss: „Die Aufteilung der Kosten ist eine gute Lösung“, sagte er. Die Infrastruktur in Veckerhagen sowie der Tourismus-Faktor in Hemeln könnten so voneinander profitieren. Auch für die Einhaltung von Rettungsfristen sei die Fähre unerlässlich.

Auch Hann. Mündens Bürgermeister Tobias Dannenberg sei über den Erhalt der Weser-Fähre froh: „Wir sind uns der Bedeutung der Fähre bewusst.“ Über ein Ende der Fährfahrten hätte er gar nicht nachdenken wollen. Daher habe es auch keine anderen Gedankenspiele gegeben. Fährmann Benjamin Kraft ist seit elf Jahren beim Pächter angestellt und sagt: „Es geht hier nicht nur um meinen Job. Diese Fähre gehört einfach hierher. Sie ist eine Institution.“ (Julian Brückmann)

Die mittelalterliche Gierseilfähre Die erste historische Erwähnung einer Fähre in Veckerhagen stammt aus einer Urkunde aus dem Jahr 1342. Wie das Regierungspräsidium Kassel in einer Pressemitteilung erklärt, wird jedoch vermutet, dass der Fährbetrieb bereits deutlich früher aufgenommen wurde.

Die Fährstelle an der Weser zwischen Veckerhagen in Hessen und Hemeln in Niedersachsen ist eine der ältesten noch betriebenen Anlagen bundesweit. Die nächsten festen Flussüberquerungen liegen von Veckerhagen aus rund 16 Kilometer flussaufwärts in Hann. Münden oder flussabwärts rund 12 Kilometer in Gieselwerder. Die Fähre erfüllt somit eine wichtige infrastrukturelle Funktion an der Oberweser.

Die Gierseilfähre wird für den Fahrzeug- und Personentransport ohne Motorkraft betrieben und nutzt somit bis heute die natürliche Flussströmung. Seit 1929 existiert die bestehende Hochseilanlage, die die Fähre über den Fluss führt. Die jetzige Fähre wurde im Jahr 2001 als Neubau vom Land Hessen beschafft, da die Vorgängerfähre aufgrund von Altersschwäche nach ihrer 70-jährigen Tätigkeit ausgetauscht werden musste. Eine Reparatur gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften war unrentabel. Der Fährbetrieb ist vom Land Hessen an die langjährige Betreiberfamilie Bolte verpachtet. (bru) Informationen und Preise gibt es online auf fähre-veckerhagen.de