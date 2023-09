Flößer feiern: Kulturerbe endlich auch an der Oberweser

Von: Bernd Schünemann

Vor der Urkundenverleihung: Unesco-Vizepräsident Prof. Dr. Christoph Wulf (Mitte) auf dem Floß, dass die Schwarzwald-Flößer an der Weser gebaut hatten. Daneben von links Eckhard Meyer (Vorsitzender Weserflößer) Floßmeister Thomas Kipp (unter seiner Leitung entstand das Floß), Staatssekretärin Ayse Asar (Kultusministerium) und Martin Spreng, Vorsitzender der Deutschen Flößerei-Vereinigung. © Schünemann, Bernd

Jetzt gibt es nicht nur im Bergpark in Kassel, sondern auch an der Oberweser ein Unesco-Kulturerbe. Die Weserflößer feiern die Anerkennung als Weltkulturerbe.

Veckerhagen – Dr. Christoph Wulf, Vizepräsident der Deutschen Unesco-Kommission, hat der Deutschen Flößereivereinigung die Urkunde überreicht, die die Aufnahme des Flößens in die Liste der immateriellen Kulturgüter dokumentiert. Wulf übergab die Urkunde beim Deutschen Flößertag am Samstagabend in Reinhardshagen an Martin Spreng, den Vorsitzenden der Vereinigung. Damit wird auch die Arbeit der Weserflößer in Reinhardshagen gewürdigt. Sie sind seit einigen Jahren Mitglied in dem Dachverband.“

„Was Flößer tun, bildet“

20 Jahre nach dem Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes könne er den Flößern diese Anerkennung überreichen, sagte der Berliner Professor in Veckerhagen. Die Unesco bemühe sich weltweit um lebenslanges Lernen. Da seien auch die Flößer aktiv, erklärte Wulf: „Was Flößer tun, bildet.“ Flößer hätten nicht nur theoretisches Wissen, sondern setzten es in die Praxis um und gäben es an junge Menschen weiter – alles Kriterien für die Anerkennung als Kulturerbe. Wulf dankte in der Veckerhäger Wesertalhalle den Vertretern der fast 40 Mitgliedsvereinen, dass sie „dieses Erbe sichtbar machen“.

Meilenstein in der Geschichte

Die Anerkennung sei ein „Meilenstein in der Geschichte der Flößerei“, sagte Ayse Asar, Staatssekretärin im Hessischen Kultusministerium. Die Flößerei sei eine „uralte Tradition, die Motor für den Austausch von Waren und Ideen“ war. Die Flößer seien hochqualifizierte Handwerker mit großem Wissen um die Natur und die Gewässer gewesen, unterstrich Asar in der Wesertalhalle. Sie hob auch die Arbeit der Weserflößer hervor, die erstmals in ihrer jungen Geschichte den Flößertag nach Hessen geholt haben.

Während des Flößertags hatten die Vorstandsmitglieder Erfahrungen ausgetauscht. Dabei ging es auch um das Floß, das Schwarzwald-Flößer zur Demonstration in Vaake gebaut hatten. Dieses kleine Floß könne möglicherweise Modell für künftige touristische Floßfahrten werden. (Bernd Schünemann)