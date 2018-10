Flugzeugabsturz im Reinhardswald: Opfer sollen nicht vergessen werden

Gedenkkreuz im Reinhardswald nahe der Kühbacher Wiese: Das Holzkreuz erinnert an die Opfer des Flugzeugabsturzes im Oktober 1965. Dabei kamen acht belgische Soldaten ums Leben.

Reinhardshagen. Acht belgische Soldaten kamen im Oktober 1965 bei einem Flugzeugabsturz im Reinhardswald ums Leben. 50 Jahre später drohte die Tragödie in Vergessenheit zu geraten.

Um das zu verhindern, hat das belgische Militär nahe der Absturzstelle im Kreis Kassel während einer Gedenkveranstaltung ein Holzkreuz aufgestellt (siehe unten im Artikel). Während eines Nato-Manövers war dort in der Nacht zum 22. Oktober 1965 ein Transportflugzeug vom Typ C 119 abgestürzt. Alle acht Insassen kamen ums Leben.

Besatzung sollte Soldaten aus der Luft versorgen

Das Flugzeug mit fünf Besatzungsmitgliedern und drei Fallschirmjägern an Bord war zuvor auf dem britischen Militärflughafen in Gütersloh in Nordrhein-Westfalen gestartet. Es war mit einem zweiten Flugzeug gleichen Typs unterwegs, um belgische Panzereinheiten während eines Manövers im Reinhardswald mit Lebensmitteln und Benzin aus der Luft zu versorgen.

Kurz vor 3 Uhr in der Nacht waren die beiden Flugzeuge nahe Veckerhagen im Anflug - wie die HNA damals berichtete. Die erste Maschine warf ihre Ladung, die an Fallschirmen zu Boden schwebte, wie geplant ab - und drehte anschließend ab.

Beim Anflug der späteren Unglücksmaschine wurden Bewohner in Hümme von dröhnenden Flugzeugmotoren geweckt. Damals hieß es, die Bewohner hatten Sorge, die Maschine könne abstürzen. Möglicherweise stotterte eines der beiden Triebwerke. Kurz danach stürzte die C119 bei dichtem Nebel in den Wald und hinterließ eine etwas 300 Meter lange Schneise.

+ Flugzeugtrümmer lagen am 22. Oktober 1965 auf dem Waldboden und hingen in den Bäumen. © Archiv/Werner Lengemann

Das Flugzeug, das auch Benzin transportiert hatte, war beim Aufschlag zerschellt und ausgebrannt, alle acht Insassen waren sofort tot. Die Überreste der Maschine lagen in dem Waldgebiet zerstreut.

Nach dem Unglück durchsuchten Belgische Einheiten das Gebiet, um die Opfer zu bergen. Am Abend des Absturzes wurden zunächst nur sieben Opfer gefunden. Den achten Toten fand man einen Tag nach dem Unglück unter den Trümmern der Maschine.

Die Leichen wurden identifiziert und in das belgische Militärkrankenhaus in Soest (Westfalen) übergeführt.

Der Absturz war der schwerste Unfall des Manövers, an dem neben deutschen und belgischen auch britische Soldaten beteiligt waren.

Gedenkveranstaltung über 50 Jahre später

Es war eine würdige Gedenkveranstaltung, bei der Vertreter der belgischen Streitkräfte jetzt zusammen mit dem Forstamt Reinhardshagen das Holzkreuz im Reinhardswald aufstellten. Sie gedachten gemeinsam mit Familienangehörigen der Opfer des Absturzes des belgischen Militärflugzeugs vor 53 Jahren.

Im Beisein von 50 Soldaten und Reservisten der belgischen Streitkräfte, den Angehörigen der Absturzopfer sowie der Reservistenkameradschaft, der Gemeinde und des Forstamts Reinhardshagen wurde das Erinnerungskreuz feierlich enthüllt. General van den Eeckhout, der oberste belgische Militärgeistliche, segnete das von einem belgischen Offizier gestaltete Holzkreuz. Er erinnerte an die Opfer.

Forstamtsleiter Dr. Markus Ziegeler erwies ihnen seinen Respekt und Dank. „Sie haben an der Zukunft Europas mitgearbeitet.“ Die gemeinsamen Werte Frieden, Freiheit, Recht und Demokratie seien in der Nato gemeinsam getragen „und notfalls gemeinsam verteidigt worden“, so Ziegeler.

Mit einem Verweis auf das Zitat „Tot ist nur, wer vergessen wird“ zeigte sich Ziegeler überzeugt, dass das Kreuz dazu beitrage, dass die belgischen Soldaten und die mit dem damaligen Manöver verbunden Ziele des Friedens und der Freiheit in Europa in Erinnerung bleiben. (eg/ber)