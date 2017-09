Geklauter Autoscooter-Wagen löste Streit bei Kirmes in Vaake aus

Vaake. Ein wütender Schausteller, eine hitzige Diskussion auf Facebook und ein verschollener Autoscooter-Wagen – bei der Kirmes in Vaake (Landkreis Kassel) ging es kürzlich richtig zur Sache.

Laut Polizei haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag, 21. August, einen Autoscooter-Wagen auf den Gehweg an einer Straße in der Nachbarschaft des Festgeländes geschoben. Dabei sei ein Schaden von rund 100 Euro entstanden.

Knut Zierenberg, Veranstalter der Kirmes, spricht von einem „dummen Jungenstreich.“ Andreas Dorenkamp, Besitzer der Autoscooterbahn, hingegen spricht von einem kriminellen Vorfall – und er ist stinksauer: „An meinem Wagen ist ein großer Schaden entstanden. Außerdem hat mir jemand das Lichtkabel kaputtgemacht“, sagt der Schausteller in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Vier bis fünf Täter seien an der Aktion beteiligt gewesen. Woher der Schausteller diese Information hat, ist laut Polizei fraglich.

Auf Facebook äußerte sich sein Sohn Alexander weitaus schärfer. Seine Worte richteten sich gegen die gesamte Kirmes in Vaake und stachelten andere Internetnutzer, vermutlich ebenfalls Schausteller, zu Beleidigungen an. „So ein Dorf darf gar nix mehr kriegen“, schreibt Dorenkamp. In Antwortbeiträgen hieß es, man solle „das Drecksnest von der Landkarte streichen“. Mittlerweile sind die Äußerungen gelöscht.

"Unter der Gürtellinie"

„Auch wenn die falsche Rechtschreibung es in manchen Beiträgen zum Teil schwer macht, die Anschuldigungen zu verstehen, wird deutlich: Das ist unter der Gürtellinie“, sagt Kirmesveranstalter Zierenberg. In der Planung des Festes stecke viel Herzblut. Umso bedauernswerter sei es, wenn ein Schausteller wegen des Fehlers Einzelner das gesamte Dorf schlecht mache. „Wir wollten hier in Ruhe unsere Kirmes genießen und dann sowas“, sagt Zierenberg. Dorenkamp selbst sei aus Wut über den Vorfall in einer Nacht- und Nebelaktion aufgebrochen und habe die Autoscooterbahn vorzeitig abgebaut.

Dabei habe er die Tür zum Stromanschluss aufgebrochen, obwohl dies normalerweise durch einen Techniker geschehe. „Außerdem hat er dabei eine Zange und einen Schraubenzieher geklaut“, sagt Zierenberg.

Aus Wut über die Straftat der „Autoscooter-Diebe“ hat sich Dorenkamp damit also selbst eine Strafanzeige eingebrockt. Fest steht jedenfalls: Auf der Kirmes in Vaake wird er seine Anlage so schnell nicht mehr aufbauen.

Rubriklistenbild: © dpa