Jahresausblick: Reinhardshagen steht auch personell vor einem spannenden Jahr

Die Zeit um den Jahreswechsel nutzen wir traditionell, um einen Blick vorauszuwerfen: Welche größeren Aufgaben stehen in den Kommunen im Kreisteil Hofgeismar in den nächsten zwölf Monaten an? Heute geht es um Reinhardshagen.

Die wohl interessanteste Personalentscheidung in Reinhardshagen wird im Jahr 2019 nicht im Rathaus und nicht bei einer Parteiversammlung getroffen. Sie wird in einem Wohnzimmer oder am Küchentisch in Vaake fallen und man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass sie einstimmig fallen wird. Zuhause mit seiner Frau wird Bürgermeister Fred Dettmar (UWG) dann entscheiden, ob er sich ein Jahr darauf, im Frühsommer 2020, noch einmal zur Wahl stellen wird.

Vor einem Jahr stellte sich diese Frage nicht. Doch einen Herzinfarkt und einen mehrwöchigen krankheitsbedingten Ausfall später, verschieben sich manche Prioritäten. „Ich weiß wirklich noch nicht, was ich mache“, sagt er zurzeit. Aber er weiß auch, dass es einer Kommune gut tut, wenn es an der Rathausspitze einen geordneten Übergang gibt. Im Laufe des Jahres wird er deshalb entscheiden, ob er noch einmal antreten wird. Heute ist er 56, bei Beginn seiner dann dritten Amtsperiode wäre er 58 und mit 64 würde sie enden. Ohne den Herzinfarkt im Sommer wäre klar gewesen, dass er diese dritte Legislaturperiode anstreben will. Jetzt ist es offen.

Dettmars Entscheidung wird auch von den anderen Parteien mit Neugierde erwartet. Ihre Entscheidung, ob sie einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl benennen, hängt sicherlich auch mit Dettmars weiterem Vorgehen zusammen.

Neben dieser Personalentscheidung wird das Jahr 2019 möglicherweise eher eines der ruhigeren in der Wesergemeinde. Langweilig wird es dennoch nicht und durch einige Finanzentscheidungen werden die Einwohner vermutlich tiefer in die Kasse greifen müssen.

Steuererhöhung

Die Diskussion wird nach den Weihnachtsferien beginnen. Schon das ganze Jahr 2018 über zeichnete sich ab, dass 2019 vermutlich Gebühren und Steuern erhöht werden. Die Gründe sind vielfältig: Der Einwohnerrückgang führt zu weniger Zuweisungen durch das Land. Ein Fehlbetrag von deutlich über 100 000 Euro ist die Folge. Gleiches gilt für die Übergabe der Abwasserversorgung an den Wasserverband Peine. Im Haushalt fehlen kalkulatorische Einnahmen. Die Teilnahme an der Hessenkasse (von der die Gemeinde langfristig finanziell profitiert), die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage sowie der teilweise gebührenfreie Kindergarten kommen hinzu.

Noch liegen die Zahlen nicht endgültig vor, aber die Mehrbelastungen werden wohl mehrere 100 000 Euro ausmachen. Die Kommunalpolitik ist gefordert, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie diese sich abzeichnende Finanzlücke geschlossen wird. Die drastische Erhöhung der Friedhofsgebühren kurz vor Weihnachten war wohl der erste Schritt.

Schnelles Internet

Vor zwei Jahren noch schien es Utopie, in den nächsten Wochen wird es Realität: Reinhardshagen hat schnelles Internet. Die Deutsche Glasfaser hat im Eiltempo die nötige Kundenzahl erreicht, die Kabel wurden verlegt und in den nächsten Wochen werden die angeschlossenen Haushalte mit der zukunftsweisenden Technologie im Internet surfen können.

+ Schnelles Internet: Derzeit werden in Reinhardshagen noch die Leerrohre für die Glasfaserleitungen verlegt. In den nächsten Wochen sollen die Haushalte angeschlossen werden. © Michael Rieß

Neuer Vertragspartner

Ebenfalls neu: Die Rechnung für die Abwasserbeseitigung kommt 2019 nicht mehr von der Gemeinde, sondern vom Abwasserverband Peine. Für die überwiegende Zahl der Reinhardshäger wird es billiger.

Neue Kindergartengruppe

Stolze 400 000 Euro wird die Gemeinde voraussichtlich für den Ausbau des Kindergartens in Vaake ausgeben. Geschaffen wird ein neuer, dann vierter Gruppenraum sowie zwei Funktionsräume. Die Nachfrage nach Plätzen gerade für jüngere Kindergartenkinder steigt, und die Gemeinde will mit dem neuen Raum für die Zukunft gewappnet sein. Der Preis für den 90 Quadratmeter großen Anbau ist hoch. „Die Vorschriften für Kindergärten sind sehr, sehr vielfältig. Auch die Einrichtung ist genau nach DIN-Norm zu wählen“, sagt Bürgermeister Dettmar, der angesichts der Kosten selbst den Kopf schüttelt. Man könne aber die Vorschriften nicht ändern oder umgehen.

Bauland

Jahrelang war für Bauwillige Reinhardshagen eine schlechte Adresse. Dann gab es das Baugebiet unterhalb des Freibades – und schon bald waren alle Grundstücke verkauft. Auch in 2019 wird es neues Bauland geben: Zwischen Wesertalhalle und der Wohnanlage 50+ sollen 16 Häuser, davon zweimal drei Reihenhäuser, entstehen. Läuft alles nach Plan, können schon 2019 die Bagger rollen.

Straßenbau

Verkehrte Welt in Reinhardshagen: Ist es andernorts eine Nachricht, wenn Straßen saniert werden, so ist es in der Wesergemeinde anders.

Nach dem in den vergangenen Jahren zahlreiche Wohnstraßen saniert (und die Bürger über die Straßenbeiträge zur Kasse gebeten) wurden und auch die überörtlichen Straßen (Bundesstraße zwischen beiden Ortsteilen und Richtung Oberweser, Landesstraße zum Udenhäuser Stock) erneuert wurden, könnte 2019 für die Reinhardshäger ein Jahr ohne Umleitungen werden.

Ganz sicher ist es noch nicht. Drei größere Straßenbauprojekte stehen mittelfristig noch an: Die Ortsdurchfahrten in Vaake und Veckerhagen sowie die Straße in Richtung Hofgeismar innerorts müssen saniert werden. Ob die Baumaschinen schon in diesem Jahr kommen, ist zum Jahreswechsel aber noch völlig offen. Die Fachfirmen sind ausgebucht und die Preise hoch. Vermutlich werden die Sanierungen auf die Jahre 20/21 oder gar 21/22 verschoben.

Klimaschutz-Gemeinde

Reinhardshagen wird 2019 möglicherweise Klimaschutzgemeinde. Der Vorteil: Für Investitionen in energiesparende Techniken gibt es höhere Zuschüsse. Auch Privathaushalte können davon profitieren. Für die Gemeinde ist es interessant, wenn sie, wie geplant, die Lüftung im Hallenbad erneuert.

Jahrelang wollten die Reinhardshäger eine stärkere Zusammenarbeit mit dem auf der anderen Weserseite liegenden Mündener Ortsteil Hemeln. Jetzt wird der Wunsch auch aus Niedersachsen geäußert. Vermutlich gibt es 2019 erste länderübergreifende Gespräche. Profitieren könnten beide Seiten.

Zwei Beispiele: Reinhardshagen könnte mit dem Bürgerbus ab der Fähre Bürger aus Hemeln zu Arzt oder Geschäften fahren. Oder: Viele Hemelner Vereine sind ohne eigene Räume. In Reinhardshagen aber gibt es welche.

Termine 2019