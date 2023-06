Junger Baum ersetzt die alte Schweinseiche im Reinhardswald

Von: Tanja Temme

Ein Holzschild verweist auf die Schweinseiche. Sprach bei der Einweihung: Reinhardswald-Kenner Hermann-Josef Rapp. © Temme, Tanja

Jörg Schmahl will die Schweinseiche, ein Naturdenkmal im Reinhardswald, erhalten.

Reinhardshagen – Tief im Reinhardswald rottet die alte Schweinseiche nun schon zehn Jahre vor sich hin. Damals wurde der Jahrhunderte alte Baum von einer Sturmböe umgerissen. Jörg Schmahl aus Reinhardshagen wollte das Naturdenkmal an den Weserhängen erhalten und pflanzte vor vier Jahren den kleinen Bruder des Wahrzeichens – nämlich sozusagen die „Schweinseiche 2.0“. Diese wurde nun eingeweiht. „In Reinhardshagen kennt jeder die Schweinseiche, denn sie war für viele Schulklassen und Wandervereine eine Anlaufstelle“, erzählt Schmahl. Das ausgerechnet er sich der alten Eiche angenommen hat, lag daran, dass er schon immer viel Zeit zwischen den Buchen und Eichen vor seiner Haustür verbracht hat, also gerne im Wald unterwegs ist.

Hinzu kommt sein Job im Friedwald, sein Ehrenamt als Wegepate im Naturpark Reinhardswald und die Mitgliedschaft im Reinhardshäger Wanderverein durch die er ebenfalls viel Zeit im Grünen verbringt. Und weil seine Naturverbundenheit bekannt ist, wird er in seinem Heimatort auch „Wald-Jörg“ genannt.

Da die 700 bis 800 Jahre alte Schweinseiche schon 2013 entwurzelt wurde „und in 40 Jahren nichts mehr von ihr übrig sein wird“, wie er sagte, nahm Schmahl sich der Sache an. „Als wir im Friedwald mal einen Setzling übrig hatten, nutzte ich die Chance, eine neue Schweinseiche zu pflanzen.“ Dieses Vorhaben stieß auch bei Hessen Forst auf offene Ohren und so kam der Setzling schließlich 2019 in die Erde. Dass der Nachfolger des Wahrzeichens erst jetzt eingeweiht wurde, lag vor allem an der Coronakrise, wie der 63-jährige Initiator mitteilte.

Pfarrer und zahlreiche Wanderer kamen zur neuen Schweinseiche im Reinhardswald

Fast 40 Mitglieder des Reinhardshäger Wandervereins machten sich am Wochenende auf den Weg ins Naturreservat. An der Eiche ergriff auch Pfarrer Siemon Diederich das Wort. In seiner Rede machte er darauf aufmerksam, wie wichtig Wälder seien, denn hier könne der Geist mal zur Ruhe kommen. Warum das Naturdenkmal Schweinseiche genannt wurde, darauf ging der ehemalige Forstmann Hermann-Josef Rapp ein: „Bis ins 19. Jahrhundert wurden Schweine, aber auch Schafe und Kühe zur Eichelmast in den Wald getrieben“, erläuterte er, daher rühre sicherlich der Name.

Die nun verrottende alte Schweinseiche habe über die Jahrhunderte vieles erlebt, so der Reinhardswald-Kenner, bestimmt seien an ihr noch Bären, Wölfe, Auerhähne und Luchse vorbeigestreift, Arten die so oft nicht mehr vorkämen. Weder Vertreter des Naturparks noch von Hessen Forst waren bei der Feierstunde dabei, was von einigen Gästen kritisiert wurde.

Da Eichen nicht allzu viel Wasser benötigten und auch mit Hitze gut zurechtkämen, gehe man davon aus, dass auch dieser Baum einmal groß und stark werden wird. „Allerdings wird sie noch mehr Licht brauchen, weshalb wir die daneben stehenden Buchen beschneiden oder gar fällen müssen“, so Schmahl. Die Schweinseiche liegt am Wanderweg X6 nahe dem Paulistein. (Tanja Temme)

Info: Wer das Naturdenkmal kennenzulernen möchte, kann sich bei Jörg Schmahl melden unter Telefon: 01 51 670 16 898.