Beobachtungen der Tiere häufen sich – Ansiedlung weiter unklar

Luchs-Sichtungen im Reinhardswald

+ © Ein Luchs streift tagsüber über eine Waldstraße nahe der Jugendherberge bei Helmarshausen. Das Bild ist aus einem Video heraus vergrößert. Foto: Rüdiger Menke/NH Bewei © Ein Luchs streift tagsüber über eine Waldstraße nahe der Jugendherberge bei Helmarshausen. Das Bild ist aus einem Video heraus vergrößert. Foto: Rüdiger Menke/NH

Die Diskussion zu Luchsen im Reinhardswald scheint noch nicht abgeschlossen. Offiziell wurden schon einige Zeit keine Luchsbeobachtungen mehr bestätigt, doch die HNA haben in den vergangenen Wochen mehrere Schilderungen von Beobachtungen einzelner Tiere etwa bei Gieselwerder und Helmarshausen sowie am Friedwald erreicht, alles im und am Reinhardswald.

Reinhardswald/Helmarshausen – So wurde beispielsweise am 26. Mai um 20.40 Uhr ein Luchs aus einem Bus nahe des Parkplatzes im Friedwald gesichtet, aber nicht fotografiert. Wenige Tage später wurde eine Luchssichtung an der Diemel unterhalb von Stammen auf der Trendelburger Seite gemeldet, aber wiederum ohne Fotonachweis.

Sichtungen

Horst Schrader aus Reinhardshagen und seine Frau beobachteten nach eigenen Angaben am 14. April, wie ein Luchs gegen 8.30 Uhr auf der Straße von Veckerhagen zum Hemelberg hoch vor ihrem Auto lief. „Er war zwar vermutlich nur auf der Durchreise, wurde aber immerhin gesehen“, bemerkt Schrader.

Mitte April 2023 gelangen einem Jäger im Reinhardswald mehrere Aufnahmen eines Luchses. Gegen 8.30 Uhr zeigte sich das Tier zunächst in großer Entfernung auf einem Waldweg. Da der Jäger im Auto unterwegs war, ließ ihn der Luchs nahe herankommen und versteckte sich dann neben dem Weg im Unterholz, wo er auf zehn Meter Entfernung fotografiert werden konnte.

Glück hatte auch Rüdiger Menke, der Anfang Juni einen Luchs filmte, der oberhalb der Jugendherberge Helmarshausen die Kreisstraße entlangspazierte und dann im Unterholz verschwand.

Nach Informationen des Arbeitskreis Hessenluchs wurde Ende Januar erneut eine Luchsfamilie beobachtet, die bereits im Oktober 2022 dort gesichtet wurde. Gegen 10 Uhr sah ein Jäger auf einem Wildwechsel zunächst nur die Luchsin, der einige Minuten später die drei Jungtiere folgten.

Ungeklärt ist, ob die Jungluchse im Reinhardswald geboren wurden oder die Familie aus Niedersachsen zugewandert ist. Im Januar 2023 hatte die im Reinhardswald zuständige Luchsbeauftragte an einer Luchsfährte eine Kotprobe gesichert. Laut Hessischem Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) wies die genetische Analyse einen bislang unbekannten männlichen Luchs nach. Das HLNUG betreibt nun auch im Reinhardswald wieder ein aktives Fotofallen-Monitoring, das weitere Erkenntnisse erwarten lässt. Damit scheinen sich die Luchssichtungen zu häufen, unabhängig davon ob die Menschen Kameras dabei haben oder nicht.

Lebensraum

Luchse benötigen große, störungsarme Räume. So, wie sie der Reinhardswald mit den angrenzenden Wäldern Solling und Bramwald auf zusammen über 650 Quadratkilometer derzeit bietet. Die Weser stellt kein Hindernis dar. Unklar ist, ob es zu einer dauerhaften Ansiedlung von Luchsen im Reinhardswald kommt oder nicht. Zwei der jungen Solling-Luchse waren wiedergekommen und wurden bis zum vorigen Sommer mehrfach von Wildkameras des Luchsprojektes fotografiert, berichtet Mitarbeiter Dr. Markus Port. Seither fehlt von ihnen aber jede Spur.

+ Deutlich leichter und zielsicherer zu beobachten als die Tiere im Reinhardswald sind die Luchse im Tierpark Sababurg, wie dieses Bild von 2021 zeigt. Archi © Thomas Thiele

Naturschützer befürchten, dass vor allem die geplanten Windkraftranlagen die Ansiedlung erschweren könnten. „Kritisch ist die Bauphase“, sagt Port. Es sei nicht auszuschließen, dass die Unruhe an den Baustellen die Tiere fernhalten könnte.

Annette Müller-Zitzke vom Aktionsbündnis Märchenland weist im Zusammenhang mit den aktuellen Luchssichtungen im Reinhardswald darauf hin, dass es im Kaufunger Wald Anfang der 2000er Jahre die letzten bekannten Luchsansiedlungen in Hessen gab – etwa bis zum Beginn der dortigen Bebauungen mit Windkraftanlagen. Diese Luchse starben dann zum Teil an der Räude. Ein Zusammenhang mit dem Tod der hochsensiblen Tiere (Stress schwächt das Immunsystem) könne vermutet, jedoch kaum belegt werden, meint sie. Auffällig sei allerdings, dass es seit Bebauung nun keine neuen Luchsansiedlungen mehr im Kaufunger Wald gegeben habe.

Ignoranz der Natur und Umwelt gegenüber führe leider dazu, dass die Menschen weltweit immer mehr Lebensräume der Arten für sich beanspruchen und immer weiter in ihre Lebensräume vordringen – einer der Hauptgründe für das aktuell grassierende massive und bedrohliche Artensterben.

Biotopvernetzung

Nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz gibt es seit 2010 ein Fachkonzept für einen länderübergreifenden Biotopverbund, das den Bundesländern wichtige räumliche Informationen zur Umsetzung überregional bedeutsamer Fachplanungen bietet. National und international bedeutsame Verbindungsachsen wurden für offenlandgeprägte trockene und feuchte Lebensraumkomplexe sowie für Waldlebensräume ermittelt, worin auch der Reinhardswaldbereich enthalten ist. Bislang wurden nur Teile des geplanten Biotopverbunds umgesetzt. In Deutschland sollten zwei Prozent der Landesfläche als Wildnisgebiete ausgewiesen werden – bisher sind es 0,6 Prozent, in Hessen etwa 0,5 Prozent. (Thomas Thiele)