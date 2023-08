Mehrere Schlägereien während der Weserbeleuchtung in Vaake

Polizeinews

+ © Friso Gentsch/dpa In Reinhardshagens Ortsteil hat es mehrere Schlägerein zwischen Besuchern der Weserbeleuchtung gegeben. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Während der Weserbeleuchtung in Reinhardshagens Ortsteil Vaake gab es mehrere Schlägereien. Fünf Personen wurden verletzt.

Reinhardshagen – Bei der Weserbeleuchtung am Samstagabend in Vaake gab es mehrere Schlägereien. Eine halbe Stunde nach Mitternacht schlug ein Unbekannter einem 22-Jährigen aus Reinhardshagen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn schwer. Seine 17-jährige Begleitung wurde von dem Täter in den Unterleib getreten.

Eine Stunde später schlug ein anderer Besucher einem 25-jährigen Reinhardshäger eine Bierflasche an die Schläfe. Eine 22-jährige Reinhardshägerin, die ihn begleitet hatte, wurde an den Haaren zu Boden gerissen und ebenfalls in die Magengegend getreten. Die schweren Körperverletzungen wurden von einem unbekannten Paar begangen, wie die Polizei mitteilte. Kurz vor 5 Uhr wurde dann noch ein 22-jähriger aus Staufenberg mit einer Bierflasche attackiert. (zta)

Hinweise an die Polizei unter Tel. 0 56 71 / 9 92 80