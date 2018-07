Naturschutzverbände fordern: Weserhänge als Naturwald erhalten

Reinhardshagen. 900 Hektar Naturwald sollen im Reinhardswald entstehen. Das schlagen gemeinsam sechs große hessische Naturschutzverbände vor.

Das passe auch zur Strategie des Landes, 6400 Hektar unberührte Waldfläche zu entwickeln. Der Landkreis Kassel, der Naturpark Reinhardswald und heimische Naturschützer fordern von Umweltministerin Priska Hinz den Schutz der Weserhänge. „Herausragend ist das Gebiet, weil hier der höchste Anteil alter Waldbestände mit Bäumen über 140 Jahre von allen Naturwald-Vorschlägen in Hessen vorkommt“, erklärte Mark Harthun, der stellvertretende Landesgeschäftsführer des Naturschutzbundes (Nabu Hessen). Die alten Bäume sind für eine natürliche Entwicklung der Waldflächen besonders wichtig. Sie stehen in dem vorgeschlagenen Gebiet auf mehr als der Hälfte der Fläche, sagte Harthun am Dienstag bei einem Pressetermin in Reinhardshagen. Landesweit liege der Anteil alter Bäume nur bei 13 Prozent.

Hessenforst hat an den Weserhängen bei Reinhardshagen bereits 400 Hektar aus der Bewirtschaftung genommen. Sie werden bereits seit mehr als 20 Jahren der natürlichen Entwicklung überlassen. Über die Waldwege kann das Gebiet weiterhin besucht werden. Die zurückhaltende Bewirtschaftung habe vor allem in den Steillagen, „viele Schätze hinterlassen“, sagte der Nabu-Geschäftsführer. Wildkatze, Schwarzstorch, Grau- und Schwarzspecht, zehn Fledermausarten sowie Hirschkäfer seien nur einige Arten, die sich dort ausbreiten und in einem Naturwald dauerhaft gesichert werden können.

Vielversprechend sei auch der Verbund mit dem Totenberg im niedersächsischen Bramwald. Dort gibt es ebenfalls 430 Hektar Naturwald-Entwicklungsfläche. Am Westrand schließt sich der Friedwald an, der ebenfalls ohne forstwirtschaftliche Nutzung ist.

Wald statt Meer oder Berg

Andere Bundesländer schmücken sich mit Hochgebirge, Wattenmeer oder Seen. Für Hessen könnten natürliche Wälder ein Alleinstellungsmerkmal sein. Kein anderes Bundesland hat einen größeren Waldanteil, und mit den ausgedehnten Laubwäldern hat das Land auch den größten Anteil naturnaher Wälder bundesweit. Eine wichtige Rolle spielt dabei schon jetzt der Reinhardswald.

Mit der Ausweisung der Naturwälder könnte in Hessen und speziell an den Weserhängen das umgesetzt werden, was in anderen Bundesländern mangels entsprechender Waldflächen nur schwer erreicht werden kann. Das sagen die Landesverbände des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) und des Naturschutzbundes (Nabu), die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON), Greenpeace, die Zoologische Gesellschaft Frankfurt und der WWF.

Gemeinsam haben die Verbände Vorschläge für 25 große Waldschutzgebiete in Hessen gemacht, im Schnitt für fast jeden Landkreis ein Naturwaldgebiet. So könne ein politisches Ziel erreicht werden: eine natürliche Entwicklung auf fünf Prozent der hessischen Waldfläche bis zum Jahr 2023.

Gewinn für Tourismus

Auch touristisch wäre das ein Gewinn, für Hessen wie für die Region um den Reinhardswald, erklären die Verbände. Die Menschen sind ausdrücklich dazu eingeladen, die Naturwälder zu erleben, sagte der stellvertretende Naturschutzbund-Geschäftsführer Mark Harthun. Der Nationalpark Kellerwald-Edersee sei ein gutes Beispiel dafür.

Hermann-Josef Rapp, ehemaliger Forstbediensteter und engagierter Naturschützer im Reinhardswald, kennt die Flächen natürlich. Dort sei unter anderem vor Jahren der Wolf unterwegs gewesen, der durch den Reinhardswald streifte. Aus Rapps Sicht sollte bei der Ausweisung neuer Naturwälder „der Reinhardswald unbedingt dabei sein“.

Große Erwartungen setzt auch der Landkreis Kassel in das Projekt Naturwald. Der Landkreis habe sich bei der hessischen Umweltministerin Priska Hinz für die Verwirklichung des Vorschlags der Naturschutzverbände eingesetzt. Das sagte Bernd Kleibl, Fachbereichsleiter Umwelt bei der Verwaltung des Landkreises, bei der gestrigen Vorstellung des Gebietes. „Wir finden die Idee richtig gut“, kommentierte Kleibl den Vorschlag der Naturschutzverbände.

Viele Tier-, Pflanzen- und Pilzarten profitierten von einem Naturwald. Dort ist die Strukturvielfalt viel größer als in einem bewirtschafteten Wald: Statt junger, gerader Bäume gebe es viel mehr alte, dicke und krumme Bäume. Abgestorbene Bäume bieten Lebensraum für Arten, die im Wirtschaftswald fehlen. 7500 Arten können in deutschen Naturwäldern leben.

Der Schutz dieser für Hessen typischen Arten sei eine internationale Verpflichtung. So wie afrikanische Staaten Schutzgebiete für Löwen und Giraffen ausweisen, müsse Hessen alte Buchenwälder mit ihrer Artenvielfalt schützen, fordern die beteiligten Naturschutzverbände.

Die vorgeschlagenen Flächen sind keine Vorranggebiete für Windkraftanlagen.

Ministerium prüft jetzt die Flächen

Die Naturschutzverbände haben mit ihren Vorschlägen zu 25 möglichen Naturwäldern in Hessen „eine sehr umfangreiche und engagierte Diskussionsgrundlage erarbeitet“. So reagierte gestern das Umweltministerium auf die Vorschläge.

Für die Zertifizierung des hessischen Staatswaldes nach den FSC-Kriterien werden weitere zwei Prozent der Waldfläche bis zum Jahr 2023 aus der Bewirtschaftung genommen. Das entspreche der Fläche von 6400 Hektar, die die Verbände vorgeschlagen haben. Das Umweltministerium prüfe derzeit, welche Waldflächen am besten geeignet sind, um die ganzheitlichen Ziele der Landesregierung zu erreichen.

Die Vorschläge der Verbände seien eine wertvolle Anregung und in diesen Prozess miteingebunden, sagte Ministeriumssprecherin Julia Stoye.

Das sagt Bernd Kleibl, Fachbereichsleiter Umwelt beim Kreis: Der Landkreis sieht in der Ausweisung eines 900 Hektar großen Naturwaldes große Chancen für die Natur, den Naturpark und die Region Oberweser. Als „Urwald von morgen“ könnte ein weiterer Höhepunkt im Märchenland der Brüder Grimm entstehen. Auch angesichts des Klimawandels sei das wichtig: Alte Wälder schaffen Kühle. Das könnte künftig große Bedeutung bekommen.

Das sagt Erik Aschenbrand, Naturpark-Geschäftsführer: Ein Naturwald im Reinhardswald würde neue Möglichkeiten für die Umweltbildung des Naturparks schaffen. Das wäre für den Naturpark Reinhardswald eine große Bereicherung und würde fantastische Möglichkeiten bieten. Ein Naturwald biete sich für attraktive Führungen geradezu an. Gerade im Reinhardswald könnten die Besucher gut die Geschichte eines Waldes nachvollziehen.

Das sagt Bettina Hoffmann, Bundestagsabgeordnete der Grünen:

Es gibt nicht mehr viele alte Wälder in Deutschland. Deshalb sei es wichtig, diese Wälder zu erhalten und die Entwicklung neuer, unberührter Naturwälder zu ermöglichen. Denn deren Artenvielfalt sei nicht zu überbieten. Die Bundestagsabgeordnete aus dem Schwalm-Eder-Kreis hob hervor, dass ehrenamtlich Tätige und Naturschutzverbände das Naturwald-Konzept erarbeitet haben.