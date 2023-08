Rückblick auf 75 Jahre: Firma Weddig Holz und Baustoffe feiert Jubiläum

Von: Petra Siebert

Teilen

Inhaber Jürgen Hellwig blickt stolz auf sein Unternehmen im Reinhardshäger Ortsteil Veckerhagen, das in diesem Jahr das 75-jährige Bestehen feiert. © Petra Siebert

Seit 75 Jahren gibt es die Firma Weddig Holz und Baustoffe. Firmeninhaber Jürgen Hellwig erinnert sich noch an seine Kindheit, in der er schon seinen ersten Groschen im Unternehmen verdiente.

Reinhardshagen – „75 Jahre Firma Weddig Holz und Baustoffe“, das ist für Firmeninhaber Jürgen Hellwig nicht nur ein Grund mit seinem Team zu feiern, sondern auch einen Rückblick auf die ereignisreichen Geschäftsjahre zu halten.

Als Firmengründer Georg Weddig 1980 starb, verkaufte seine Frau Anna den Betrieb an Helmut Weddig und Erwin Hellwig, die ihn dann zu gleichen Teilen weiterführten. Die Ehefrauen der beiden Inhaber Sonja Weddig und Edith Hellwig arbeiteten in den nächsten Jahren an den Seiten ihrer Ehemänner in der Firma mit.

Jürgen Hellwig, Sohn von Erwin Hellwig, beendete seine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel in Kassel im Jahr 1987, nahm seine Arbeit im Reinhardshäger Betrieb auf und durchlief zunächst alle Abteilungen. Fünf Jahre später übertrug ihm sein Vater seinen Anteil an der Firma, blieb noch einige Jahre tätig, bevor er in den Ruhestand trat. „Von da an hatten Helmut Weddig und ich das Ruder in der Hand“, berichtet Jürgen Hellwig.

Produktion von Gartenhölzern wurde in den 90er-Jahren eingestellt

Die Öffnung des Ostens habe gerade im Gartenholzbereich zu einem Preisverfall durch Billigimporte geführt, so dass man sich Ende der 90er-Jahre dazu entschloss, die Produktion von Gartenhölzern komplett einzustellen und sich ausschließlich auf den Verkauf von Holz und Baustoffen zu konzentrieren. „Meine frühesten Erinnerungen liegen so etwa 50 Jahre zurück“, fügt Jürgen Hellwig ein.

„Ich bin ein kleiner siebenjähriger Junge und sitze im gleichen Büro wie heute, damals auf der Holzkiste neben dem Ofen. Mit dabei Firmengründer Georg Weddig, Helmut Weddig, der Neffe von Georg und mein Vater Erwin Hellwig. Dort verdiente ich meine ersten Groschen, indem ich dafür sorgte, dass die Holzkiste im Winter immer gut mit Heizmaterial gefüllt war“.

Zum Ende des Jahres 2014 verkaufte Helmut Weddig seinen Firmenanteil an Jürgen Hellwig. Er blieb noch beratend ein weiteres Jahr im Betrieb und trat nach über 50 Arbeitsjahren in den Ruhestand. Carsten, einer der Söhne von Helmut Weddig, begann 1998 seine Ausbildung in dem Unternehmen zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel.

Vater ist Stütze im Verkauf

Nach ein paar Jahren der Selbstständigkeit kam er zurück und übernahm den Schreibtisch seines Vaters. „Seitdem ist er meine Stütze im Verkauf“, so Hellwig. „Er entwickelte im Laufe der Jahre ein neues Erscheinungsbild der Firma im Internet und auf Social-Media-Kanälen. Im Jahre 2020 installierte er unseren Web-Shop“.

Seit 2015 sorgt Jürgen Hellwigs Ehefrau Ulrike dafür, dass die Finanzen stimmen. Sein Bruder Hartmut ist dafür verantwortlich, dass im Lager alles reibungslos abläuft. Er arbeitet seit dem Jahr 2000 mit in der Firma und ist neben dem Lager auch für den Transport der Waren zum Kunden verantwortlich.

„Ohne unsere Kunden wären wir nicht da, wo wir jetzt sind“, stellte Jürgen Hellwig fest. Ihnen danke man für die jahrelange Treue. Gerade in den letzten beiden schwierigen Jahren hätten die Kunden oft Geduld gehabt, wenn einige Produkte nicht immer gleich verfügbar waren.

Unabhängig von großen Ketten Der Betrieb steht für qualitativ hochwertige Produkte, eine fachgerechte Beratung sowie eine eigene Montagetruppe. Neben dem klassischen Produktbereich im und ums Haus, liegt der Fokus auf der Gestaltung im Garten, beispielsweise Gartenzäunen, Sichtschutz, Terrassensystemen aus Holz, WPC, Kunststoff, Glas, Metall, Natursteinen, Beton und vielem mehr. Ständig werden die Geschäftsfelder erweitert und der Warenbestand den Erfordernissen im Baugewerbe angepasst. Kein leichter Weg für einen regionalen Kleinbetrieb, der bis heute unabhängig von großen Ketten arbeitet. zpy