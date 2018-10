SG feiert zu Hause ein 2:0

Die SG Reinhardshagen mischt weiter im oberen Tabellendrittel der Fußball-Kreisoberliga mit. Mit einem 2:0 (0:0)-Heimsieg gegen den SSV Sand II festigten die Weservereinigten ihren vierten Tabellenplatz, haben aber nach ganz oben noch einen Sieben-Punkte-Rückstand. Die Verbandsligareserve von der Sander Höhe dagegen rutschte auf den zwölften Rang ab, hat zur direkt hinter ihnen beginnenden Gefahrenzone lediglich noch einen Drei-Zähler-Vorsprung.

Im ersten Spielabschnitt bekamen die Zuschauer wenig geboten. Das Geschehen spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab, keine Mannschaft konnte sich nennenswerte Vorteile erarbeiten und auch hochkarätige Chancen blieben hüben wie drüben Mangelware.

Anascheind muss es in der Kabine der Platzherren eine Ansage gegeben haben. Denn nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Weservereinigten dann doch aus einem anderen Holz geschnitzt. Sie nahmen nun mehr und mehr das Heft in die Hand, besaßen zwei so genannte Hundertprozentige (65.), die jedoch leichtfertig versemmelt wurden.

Dann doch der längst überfällige Führungstreffer durch Tim Beuermann (71.). Sand versuchte nun mit viel Druck den Spieß noch umzudrehen, ohne jedoch für Gefahr vor dem SGR-Gehäuse sorgen zu können. Dominik Munk (90.) beseitigte mit dem 2:0 dann alle Zweifel, danach ertönte sofort der Schlusspfiff. (ihx)