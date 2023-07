Sieben Bewohner bei Feuer in Reinhardshagen leicht verletzt

Von: Bernd Schünemann

Dichter Rauch drang aus der ehemaligen Werkhalle im Industriegebiet Vaake-Süd, als die Feuerwehr dort am Samstagmorgen eintraf. Sieben Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. © Melanie Heppe/Feuerwehr Reinhardshagen/nh

„Menschenleben in Gefahr“: Dieser Alarm erreichte am Samstagmorgen gegen 5.55 Uhr die Feuerwehr Reinhardshagen. Es brannte im Ortsteil Vaake.

Vaake – Im Industriegebiet in Vaake-Süd brannte es in einer Werkstatt in einer ehemaligen Industriehalle. In dem Gebäude befinden sich auch mehrere Wohnungen, deren Bewohner noch in Gefahr schweben sollten.

Als die Feuerwehr eintraf, stellte sich schnell heraus, dass die Bewohner die verrauchten Räume verlassen hatten und sich keine Personen und auch Haustiere in Gefahr befanden. Sieben Bewohner hatten nach Angaben der Feuerwehr leichte Rauchgasverletzungen erlitten. Sie wurden von einem Notarzt und der Rettungswagenbesatzung des ASB Immenhausen vor Ort ambulant behandelt.

Mit schwerem Atemschutz

Die Feuerwehr war mit dem Einsatzleitwagen, Löschgruppen- und dem Hilfeleistungslöschfahrzeug in das Industriegebiet ausgerückt. Dort drang Rauch aus einem Tor und einer Tür der Werkhalle. Die Wehrleutet öffneten die Tür, dabei kam ihnen dichter dunkler Rauch entgegen. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging in den Werkstattbereich vor, der sich im Erdgeschoss hinter dem Tor befand. Sehen konnten die Feuerwehrleute aufgrund der Rauchentwicklung nichts.

Der Brand konnte mit Hilfe der Wärmebildkamera im Bereich der Werkbank lokalisiert werden. Zeitgleich schaffte die Wehr auf der Rückseite des Gebäudes eine Möglichkeit, dass der Rauch abziehen konnte. Die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeug baute die Wasserversorgung auf.

Feuerwehr betreute Bewohner

Die Bewohner wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von der Feuerwehr betreut. Sie hatten im Schlafanzug ihre Wohnungen verlassen und erhielten von der Reinhardshäger Wehr erst einmal Pullover. Zwei Feuerwehrfrauen kümmerten sich um die Kinder der betroffenen Familien.

Die Wehr konnte das Feuer konnte schnell löschen, nachdem sie den Einsatzbereich mit dem Druckbelüfter entraucht hatte. Die angrenzenden Wohnungen wurden weiterhin auf Rauch kontrolliert. Eine Wohnung wurde so stark beschädigt, dass sie derzeit nicht bewohnbar ist. Bürgermeister Fred Dettmar sorgte dafür, dass die Familie und ihre Hunde ein vorübergehendes Quartier fanden.

Die Feuerwehr Hann. Münden, die ebenfalls alarmiert worden war, rückte mit ihrer Drehleiter und einem Löschfahrzeug an, kam aber nicht mehr zum Einsatz.

Nach gut zwei Stunde waren die Nachlöscharbeiten beendet und das Gebäude entraucht. Nachdem Atemschutzgeräte und Fahrzeuge in der Wache wieder einsatzbereit gemacht waren, frühstückten die Wehrleute gemeinsam in der Fahrzeughalle. Die Polizei nahm am Samstag die Ermittlungen zur Brandursache auf (Bernd Schünemann)