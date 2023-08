Wacken wird zur Schlammwüste: Reinhardshäger Metalcrew beim Festival

Von: Daria Neu

Nass und rutschig: Beim Heavy-Metal-Festival in Wacken müssen sich die Fans auf dem Weg zur Bühne und zum Campingplatz durch den Schlamm kämpfen. Auch die Metalcrew aus Reinhardshagen ist vor Ort. © Jan-Christoph Krawczyk

Das Wetter verwandelte das Gelände des Wacken-Festivals in eine Schlammwüste, es gibt einen Anreise-Stopp. Mittendrin: Heavy-Metal-Fan Walter Krawczyk aus Reinhardshagen.

Wacken/Reinhardshagen – Ein Jahr ohne Besuch des legendären Heavy-Metal-Festival in Wacken? Für Walter Krawczyk und seine Freunde wäre das unvorstellbar. Daher hat sich der 60-jährige Vorsitzende der Metal-Crew Reinhardshagen auch diesmal wieder auf den Weg gemacht, um gemeinsam abzugehen, wenn Iron Maiden, Heaven Shall Burn und Blitzkid auf die Bühne kommen. Dass er und rund 15 weitere Vereinsmitglieder jedoch in Wacken eine echte Schlammwüste betreten würden, damit hatten sie bei der Buchung der Tickets noch nicht gerechnet.

Dauerregen hatte das Gelände komplett aufgeweicht. Dass der Veranstalter sogar einen Einlassstopp verhängte, macht seit gestern Schlagzeilen. Nach Schätzungen der Polizei besuchen gerade etwa 50 000 Fans das Festival. Eigentlich hatte man mit 85 000 Metalfans gerechnet. Walter Krawczyk und seine Crew lassen sich den Spaß von den Wetterbedingungen unter keinen Umständen verderben.

Reinhardshäger Metalcrew bei Wacken-Festival: Die Gummistiefel bleiben permanent an

Sie gehören zu den hart gesottenen Wacken-Fans, die so leicht nichts aus der Ruhe bringt: „Klar, das Gelände ist schon sehr schlammig und durchgewühlt“, sagt er. „Aber dann muss man sich halt ein bisschen durchkämpfen.“ Die Gummistiefel ziehe der 60-Jährige gar nicht erst aus.

Sie trotzen dem Wetter: Walter Krawczyk (rechts) ist Vorsitzender der Metalcrew Reinhardshagen. Gemeinsam mit zwei weiteren Vereinsmitgliedern ist er auch in diesem Jahr wieder auf dem Festivalgelände unterwegs. © Privat

Ein wenig genervt sei die Truppe von der „Panikmache auf Social Media.“ Krawczyk berichtet von seinen Erfahrungen auf dem Festivalgelände: „Von uns hat noch niemand mitbekommen, dass tatsächlich jemand am Einlass abgewiesen wurde.“ Die Fans, mit denen er zu tun habe, hätten alle ein Bändchen bekommen. Und Krawczyk kennt so einige Fans in Wacken. Schließlich ist er schon 14 Mal vor Ort gewesen. Das Wetter sei nicht erst einmal extrem gewesen – vor allem in Richtung Hitze und Trockenheit. „Der Sandboden verwandelt sich dann hier in eine richtige Staubwolke. Mein Gesicht war einmal so rot, meine Frau hat mich zuhause kaum wiedererkannt.“

Partystimmung: Die Metalfans lassen sich den Spaß am Feiern nicht nehmen. Auf dem Gelände ist ordentlich was los. © Privat

Dennoch würde der Veckerhäger all das immer wieder in Kauf nehmen, um seine Lieblingsbands zu sehen. Ganz vorne mit dabei und auch diesmal wieder auf der großen Bühne: die Hard-Rock-Band Iron Maiden. „Die habe ich in meinem Leben schon 30 Mal live gesehen“, sagt der 60-Jährige. An den ersten Auftritt am 20. September 1980 kann er sich noch ganz genau erinnern. Dieses Jahr treten die Briten am Freitag auf.

Ob sich Krawczyk dann sogar die Gummistiefel ausziehen und ganz vorne im Schlamm mitrocken würde, beantwortet der Veckerhäger mit einem Lachen. „Ich mache zwar alles mit, aber die Gummistiefel bleiben an. Ich bin ja jetzt schon 60 Jahre alt.“ In der Reinhardshäger Metalcrew herrsche jedenfalls ausgelassene Stimmung – Wetter hin oder her. Und eines steht fest: In diesem Jahr wird Walter Krawczyk nicht mit einem roten und staubigen Gesicht nach Hause kommen – höchstens vielleicht mit einem schlammverschmierten. (Daria Neu)