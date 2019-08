Kommentar zum Waldsterben im Reinhardswald: Kein Mittel gegen Sterben

Der Reinhardswald ist von Dürre und Schädlingen bedroht. Laut HNA-Redakteur Gerd Henke bleiben die Leute aber bisher seltsam gelassen. Ein Kommentar.

„Stell Dir vor, du willst in den Wald und keiner ist mehr da.“ Noch ist es nur ein Gedankenspiel. Wenn aber im Herbst die nächsten Orkane Bäume knicken und im Frühjahr wieder kein Regen fällt? Ja, dann könnte das Szenario schnell real werden.

Doch gemessen an dem, was eintreten, was drohen könnte, bleiben wir seltsam gelassen. Jetzt ist erstmal Urlaubszeit. Wir fliegen weg. Flugscham? Kennen wir nicht. CO2-Bilanz? Kümmern wir uns später drum. Ressourcenverbrauch? Auch egal – leben ja seit dem 29. Juli schon über unsere Verhältnisse.

Wie wir Bürger, so auch unsere Politik: Tempolimit, Kerosinsteuer, CO2-Bepreisung? Können wir dem Bürger nicht zumuten und der Wirtschaft erst recht nicht. Und vom rechten Rand tönt es: Klimawandel, den gibt’s doch gar nicht. Alles fake news, alles Medienmache. 40 Grad im Schatten, trockene Sommer, das gab’s immer mal.

Und der Wald? Steht schwarz und schweiget... Er hat kein Mittel gegen das Sterben seiner Bäume. geh@hna.de