Waldsterben im Reinhardswald: Bäume von Dürre und Schädlingen bedroht

Rolf Alberding, Förster im Revier Beberbeck, sieht durch die lichten Buchenkronen am Deiselberg bei Trendelburg. Eigentlich müssten die Laubbäume zu dieser Jahreszeit ein dichtes Blätterdach bilden.

Er ist Naturwald, Wirtschaftswald, Lebensraum für Tiere, Jagdrevier und Erholungswald für Menschen. Doch in diesem Sommer ist der Wald vom Klimawandel akut bedroht.

Er trocknet aus und die Bäume sterben auf großen Flächen ab. Es ist ein Teufelskreis: Die Buchen, die am Waldrand, auf Bergkuppen auf Südhängen und auf klüftigen Böden stehen, brauchen in der Vegetationszeit viel Wasser. Und in Sommern wie diesem und dem vorherigen noch mehr von dem lebenspendenden Nass.

Denn bei prallem Sonnenschein und hohen Temperaturen steigt die Verdunstungsrate steil an. Aber wo Niederschläge fehlen, zieht sich das Grundwasser in tiefe Bodenschichten zurück. Die Wurzeln erreichen die Wasseradern nicht mehr.

Buche leidet unter Dürresommern

Wenn Förster Rolf Alberding den zum Revier Beberbeck gehörenden Wald am Trendelburger Deiselberg und am Mittelberg betritt, bekommt er die Folgen des Wassermangels vor Augen geführt. Die Buchen kümmern, ihre Kronen werden licht und lichter und an den Stämmen sind die dunklen Spuren des sogenannten Buchenschleimflusses zu erkennen. Der tritt auf, wenn die Holzschicht unter der Rinde verletzt ist und Pilzinfektionen folgen.

+ Auf großen Flächen des Reinhardswaldes hat der Borkenkäfer die Fichten zerstört: Laut Forstamtssprecher Klemens Kahle sind bis jetzt schon über 50 Prozent des Holzvorrates der Fichte durch Stürme und Borkenkäfer verloren gegangen. © Gerd Henke

Die Buche ist in unseren Breiten eine autochthone, das heißt, seit Urzeiten heimische Baumart. Um so mehr bekümmert die Forstleute, dass sie so sehr unter den Dürresommern zu leiden hat. Aufgabe für die Forstwissenschaft wird es daher sein, herauszufinden, welche Baumarten auf welchen Standorten mit dem Klimawandel am besten klarkommen.

Entwicklung ist ungewiss

„Wir werden künftig einen Gemischtwarenladen bekommen“, prophezeit Förster Alberding. Neben Buche und Eiche könnten dazu andere Edellaubbaumarten wie Ahorn, Elsbeere, Esche, Kirsche, Esskastanie oder Speierling gehören.

+ Lärche: Vom Borkenkäfer kaputt gefressen. © Gerd Henke

Doch auch in einem solchen breit gefächerten Mischwald ist mit Verlusten zu rechnen. So werden neuerdings Ahornarten von der gefährlichen Rußrindenkrankheit bedroht und Eschen des Längeren schon vom Eschentriebsterben. Die früher häufig vorkommende Ulme ist bereits durch eine vom Ulmensplintkäfer verbreitete Pilzart an den Rand des Aussterbens gerückt.

Wie der Wald in ein paar Jahren aussehen wird, weiß in Zeiten des Klimawandels niemand. Ob die Fichte, wegen ihrer Eigenschaft als Bauholz früher der Brotbaum der Forstwirtschaft, im Reinhardswald noch zu retten sein wird, ist höchst ungewiss. Denn überall, wo die Orkane Friederike, Eberhard und Franz gewütet und Fichten hektarweise umgelegt haben, hat sich der Borkenkäfer an die letzten gesunden Bäume gemacht.

Totholzinseln im Reinhardswald

So haben sich überall im Reinhardswald kleine und größere Totholzinseln gebildet. Im zum Revier Bad Karlshafen gehörenden Lumbachtal ist das von der Straße von Gottsbüren nach Gieselwerder aus gut zu erkennen. „Hier können wir nichts mehr machen“, sagt Forstamtssprecher Klemens Kahle, „hier müssen die Fichten stehen bleiben bis sie in ein paar Jahren umfallen.“ Geld ist mit den toten Fichten nicht mehr zu verdienen.

+ Rotbuche: Gezeichnet vom Buchenschleimfluss. © Gerd Henke

Vielleicht schafft es die Eiche, sich auf einigen der jetzigen Kahlflächen durchzusetzen. Auf 200 Hektar sollen ab Herbst Eichen gepflanzt werden. Insgesamt sind dafür 1,6 Millionen Pflänzchen nötig – 8000 pro Hektar. Doch das Pflanzgut ist knapp, die Baumschule können die hohe Nachfrage nicht mehr bedienen: „Wir konnten nur 300.0000 Setzlinge aus anerkannten Beständen reservieren“, sagt Kahle, „die reichen gerade für 15 Hektar.“

"Wiederaufforstung ist Mammutaufgabe"

„Die Wiederaufforstung ist eine Mammutaufgabe“, sagt Kahle. Finanziell, weil die Vorbereitung der Flächen, das Pflanzen und der Schutz der Bäumchen mit 15.000 Euro pro Hektar zu veranschlagen sind. Personell, weil in nachhaltig bewirtschafteten Wäldern jedes Bäumchen per Hand zu pflanzen ist.

Oberste Priorität hat in diesem Sommer für Förster und Forstwirte jedoch erst einmal, sich um die Bestände zu kümmern, die noch intakt sind. „Unsere Leute spielen derzeit Feuerwehr“, hat Forstamtssprecher Kahle Worte für die dramatische Situation im Wald, „wir befinden uns in ständigen Rückzugsgefechten.“

Diese Rückzugsgefechte kann Rolf Alberding mit Zahlen belegen: In seinem Revier Beberbeck hat er in normalen Jahren einen Hiebsatz von 6000 Festmetern. Das ist die Menge Holz, die er einschlagen und ernten kann. Doch 2018 musste er mehr als 70.000 Festmeter Kalamitätenholz aus seinem Wald holen.

Wald verliert dramatisch an Baummasse

„Das ist das Dreizehnfache eines normalen Jahres“, rechnet Alberding vor. Und in diesem Jahr seien es bis Juli auch schon wieder 15.000 Festmeter gewesen. Förster sprechen in solchen Fällen von einem „negativen Hiebsatz“. Das heißt, es wird mehr Holz eingeschlagen, als nachwächst. Oder anders ausgedrückt, der Wald verliert dramatisch an Baummasse.

„Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, wie wir sie noch nie gehabt haben“, sagt Klemens Kahle. Das bedeutet auch, dass die Forstleute derzeit kaum für einen gesunden, artenreichen Wald arbeiten können. In ihren Rückzugsgefechten versuchen sie zu retten, was noch zu retten ist.

