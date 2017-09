Zu sauberes Wasser in Reinhardshagens Kläranlage macht Probleme

Kläranlage: Das Abwasser von Reinhardshagen wird wohl weiter im Ort geklärt. Klärwärter Knut Zierenberg hätte zwar nichts dagegen, wenn es in einem Kanal nach Hann. Münden geleitet und dort gereinigt würde, doch diese Variante ist vermutlich zu teuer. Ob die Gemeinde die Kläranlage betreibt oder diese Aufgabe einem Unternehmen überträgt, ist noch offen.

Reinhardshagen. Eine Zusammenarbeit von Reinhardshagen und Hann. Münden bei der Klärung von Abwasser wird immer unwahrscheinlicher. Dies wurde bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung deutlich.

Hauptgrund ist der hohe Anteil von Fremdwasser im Kanalsystem. Dadurch wird es für die hessische Gemeinde vermutlich zu teuer, das Abwasser in die Nachbarstadt zu pumpen.

Das Thema Kläranlage beschäftigt die Gemeinde Reinhardshagen seit Jahren. Die über drei Jahrzehnte alte gemeindeeigene Anlage ist in die Jahre gekommen. Hohe Investitionen sind nötig. Vor diesem Hintergrund wurden Alternativen gesucht. Bürgermeister Fred Dettmar: „Es gibt drei Möglichkeiten.“

• Die Gemeinde kann die Anlage sanieren und in Eigenregie weiterbetreiben. Im Grunde bleibt damit alles wie bisher.

• Ein Unternehmen übernimmt die Klärung der Abwässer. Dann müsste dieses Unternehmen auch für das Kanalnetz zuständig sein. Es gibt Betriebe, die auf diesem Markt aktiv sind. Derzeit holt die Gemeinde ein konkretes Angebot ein, um Aussagen über die Kosten machen zu können.

• Das Abwasser von Reinhardshagen wird nach Münden geleitet und dort geklärt. Der Preis berechnet sich nach der angelieferten Abwassermenge.

Da im Reinhardshäger Kanal relativ viel Regen- und Grundwasser (sogenanntes Fremdwasser) ist, ist die Abwassermenge der Gemeinde überdurchschnittlich hoch. Durch die Mischung mit dem „sauberen“ Wasser ist die Schmutzfracht auch deutlich niedriger, als in Münden, wo die Kläranlage auf stark verschmutztes Wasser eingerichtet ist. Aufgrund dieser Tatsachen „ist für mich die dritte Alternative vom Tisch“, sagte Dettmar. Eine endgültige Entscheidung müsse aber das Parlament fällen. Voraussetzung dafür sei, dass alle Zahlen vorlägen. Konkret: Zunächst muss geklärt werden, was die Übertragung des Kläranlage an ein Unternehmen kosten wird.