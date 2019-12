Becken bleibt: Die Zukunft der Kläranlage in Reinhardshagen ist offen. Möglicherweise wird Knut Zierenberg in einigen Jahren nicht mehr die Klärung beaufsichtigen. Wird das Abwasser nach Münden geleitet, dann dient das Becken als Rückhaltebecken, um Spitzen abzufedern.

Das Abwasser aus Reinhardshagen wird möglicherweise mittelfristig in Hann. Münden geklärt.

Mit dieser Nachricht sorgte Olaf Schröder, Geschäftsführer des Wasserverbandes Peine (WVP), bei der Gemeindevertretersitzung in Reinhardshagen für eine Überraschung. Seit einem Jahr ist der WVP für die Abwasserbeseitigung in Reinhardshagen zuständig.

So war es jetzt das erste Mal, dass Schröder vor dem Parlament den Wirtschaftsbericht für Kläranlage und Kanalnetz abgab. Und das waren durchaus unerfreuliche Zahlen, die die Kommunalpolitiker erfuhren. Eigentlich sollte durch die Übertragung der Aufgabe von der Gemeinde auf den WPV die Kanalgebühren sinken. Doch ab nächsten Jahr werden sie spürbar erhöht. Sie werden je Kubikmeter um 50 Cent auf 3,50 Euro steigen und die monatliche Grundgebühr wird auf sechs Euro verdoppelt.

Drei Gründe für Erhöhung

Er hätte auch lieber andere Nachrichten verkündet, sagte Schröder, der die Notwendigkeit der Gebührenerhöhung detailliert erläuterte. Vereinfacht ausgedrückt gibt es drei Gründe für die Erhöhung: Neben allgemein steigende Ausgaben ist der Wasserverbrauch in Reinhardshagen zurückgegangen. Die Folge: Auch die Einnahmen beim Abwasser blieben hinter den Erwartungen zurück. Diese Mindereinnahme müsse ausgeglichen werden.

Weitreichendere Folgen aber hatte ein weiterer Punkt, den er nannte: Der Sanierungsbedarf an der Kläranlage sei enorm. Mit einer Erhöhung des Abwasserpreises auf 3,50 Euro könne man die Kosten in den nächsten zwei Jahren decken. Dann wird vermutlich die nächste Gebührenerhöhung anstehen: 3,90 Euro sind im Gespräch.

Entscheidung, wenn alle Zahlen auf dem Tisch sind

Wie hoch die Gebühren dauerhaft ausfallen werden, hängt aber auch davon ab, wie es mit der Kläranlage in Reinhardshagen weitergeht. Der WVP prüfe zwei Alternativen: Sanierung oder Anschluss an die Kläranlage in Hann. Münden. Die Ausgabe für die Sanierung sei nach ersten Schätzungen etwa doppelt so teuer wie die zweite Alternative, auch wenn hier ein Kanal unter die Weser verlegt werden und ein Pumpwerk eingerichtet werden müsse. Allerdings müssten auch dauerhafte Betriebs- und Sachkosten eingerechnet werden.

Seit sechs Monaten verhandle man mit Münden. Erst wenn alle Zahlen auf dem Tisch seien, könne man entscheiden. Schröder rechnet hier mit einem Zeitraum von zwei Jahren. Auch die Gemeinde hatte die Mündener Lösung früher schon angestrebt, allerdings sei die kleine Gemeinde dort nicht so ernst genommen worden, wie der große WVP, meinte Bürgermeister Fred Dettmar.