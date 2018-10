76-Jährige fährt in Calden auf Verkehrsinsel

Calden. Auf der Holländischen Straße in Calden ist es am Wochenende zunächst zu einem Unfall gekommen. Später wurde dann auch noch ein Auto beschädigt.

Auf eine Verkehrsinsel ist eine 76 Jahre alte Autofahrerin in Calden gefahren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die Frau am frühen Samstagabend auf der Holländischen Straße die Sonne geblendet. Sie blieb bei dem Unfall den Angaben zufolge unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 3600 Euro.

Ebenfalls in der Holländische Straße ist das parkende Auto eines 55 Jahre alten Mannes beschädigt worden. Er hatte am Sonntag einen Schaden an der linken Seite seines Wagens bemerkt. Dieser ist laut Polizei vermutlich durch ein vorbeifahrendes Auto entstanden. Die Beamten ermitteln wegen Unfallflucht.

